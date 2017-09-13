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Правозащитники стали на защиту Анны Бахтиной

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  • 13.09.2017, 21:30
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Анна Бахтина

Белорусские правозащитники требуют отменить решение о лишении лицензии адвоката Анны Бахтиной.

Белорусские правозащитные организации потребовали прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры.

Они требуют отменить решение о лишении лицензии адвоката Анны Бахтиной. Об этом говорится в специальном заявлении, которое подписали 11 правозащитных организаций, среди которых Правозащитный центр «Вясна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов и другие.

Правозащитники требуют от белорусских властей:

- немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство;

- прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека;

- отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анной Бахтиной;

Минскую городскую коллегию адвокатов они просят не принимать решение об отчислении Анны Бахтиной из состава коллегии.

В заявлении отмечается, что Министерство юстиции проводило проверку ряда адвокатов Минской городской и Могилевской областной коллегий адвокатов. По ее итогам была назначена внеочередная аттестация, в том числе не менее как 21 человека из Минской городской коллегии адвокатов.

«Кроме того, около 60 адвокатов ждет очередная переаттестация, которая проводится раз в пять лет. Они будут проходить тест на профпригодность в коллегиях адвокатов. Однако существует еще список из восьми защитников, переаттестацию которых в ноябре этого года будет проводить непосредственно Квалификационная комиссия Министерства юстиции», - говорится в заявлении.

Правозащитники неоднократно выражали свою обеспокоенность тем, что государственные органы вмешиваются в деятельность адвокатуры.

Они выступали в защиту адвокатов, которые были лишены права заниматься профессиональной деятельностью «исключительно в связи с их участием в качестве защитников в политически мотивированных уголовных делах».

Ранее в интервью Charter97.org известная белорусская журналистка Ирина Халип призвала адвокатов защитить Анну Бахтину.


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