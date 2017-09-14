Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок 34 14.09.2017, 7:38

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ЮРИЙ ХАЩЕВАТСКИЙ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Зарождается новая, совершенно другая Беларусь.

Показушный характер правления Лукашенко и его окружения вызывает все больше раздражения у белорусов. Если раньше на «потемкинские деревни» власти люди реагировали амбивалентно, стараясь извлечь какую-то выгоду из «Дожинок» и других мероприятий, то теперь акценты серьезно поменялись.

«Цирк, показуху устроили. Штаны натягивают, а они порвались», - такими словами встречают старания местных властей по подготовке приезда Лукашенко жители Случчины.

Можно ли говорить о переменах в настроении людей и что это означает для тех, кто последовательно боролся с режимом Лукашенко? Об этом сайт Charter97.org спросил известного белорусского режиссера Юрия Хащеватского.

- Люди в регионах все чаще в открытую, понимая, что их слова опубликуют, очень резко высказываются в адрес властей. Как вы это прокомментируете?

- Первое, что хотелось бы сделать – это обратиться и к эти людям из Слуцка, и из других городов и сел. Это очень хорошо, что они наконец прозрели и всю эту сущность власти увидели.

Важно на этом не останавливаться. Ведь для многих это было видно уже больше двадцати лет назад, а другие – ходили на «выборы» и голосовали. Конечно, в последние годы они голосовали против Лукашенко, но ведь потом их голоса воровали. И здесь начинается самый важный поворотный момент: надо не просто возмущаться, а выходить на площади и протестовать.

Пора от обычного возмущения переходить к тому, чтобы навести в своей стране порядок. Ведь те драные штаны, о которых говорят случчаки, стали драными и потому, что в 2010 году далеко не все вышли на Площадь в Минске.

Это хорошо, что многие сейчас спохватились – лучше позже, чем никогда. Протестовать надо, чтобы не проснуться в один день самим в порванных, драных штанах и с горечью осознать, что в этом есть и часть собственной вины.

- Но ведь в этой ситуации есть и другая сторона – власти. Что для них означают подобные симптомы?

- Есть такая пословица: чем выше обезьяна лезет на дерево, тем лучше виден ее красный зад. Это сказано как раз о нашей власти. Чем больше они будут устраивать различные инспекционные поездки, чем больше они будут строить себе резиденций на многие сотни миллионов долларов и окружать себя непозволительной роскошью – тем яснее будет становится огромный социальный разрыв, заложенный этими дорвавшимися до власти колхозными Шариковыми.

Это они считают, что молодой учитель физкультуры может жить на 40 долларов в месяц, а молодежи не нужно высшее образование – достаточно научить водить напильником по железяке. Чем больше власть будет допускать таких слов и дел, тем яснее для людей будет виден полный провал ее политики.

И властям снова был дан четкий сигнал о том, что народ пробуждается. И некоторые из них, наверное, это понимают, просто молчат «в тряпочку». И чем дольше это молчание будет продолжаться – тем больнее им потом будет стягивать эти драные штаны, которые уже стали символом нашей власти. И этот коллективный Шариков все более смешон.

- Какой вывод из этого «месседжа» простых людей властям должны сделать наши оппозиционные политики?

- Вообще, строго говоря, они нам ничего не должны: у этих людей действительно очень сложная жизнь и действительно трудные условия для борьбы с режимом Лукашенко.

Но все-таки я хочу сказать им следующее: надо держать руку на пульсе настроений народа и обращать внимание на те подсказки, которые дает сама жизнь. Например – на то, что произошло на этих выходных в Лиде.

Мы увидели, что там зарождается новая, совершенно другая Беларусь. На несколько дней Лида стала той самой страной, о которой мы так долго мечтали. Почему так произошло? Потому что там собрались образованные, цивилизованные люди, которые понимают, каким должно быть будущее Беларуси и представляют себе ценность национальных символов, идеалов и родного языка.

Потому политики должны сделать простой вывод: Беларусь, за которую мы боремся, она есть. Она ждет от них новых ходов, курса на объединение и привлечение к своим идеалам остального населения. У нас масса людей уже просвещенных, понимающих что к чему. Сейчас надо расширить этот круг, дать людям как можно больше правдивой информации.

И конечно же, надо понимать, что эта новая Беларусь ждет от нас объединения. Каждый из нас прав по своему, и все противоречия могут быть отложены «на после». У нас всех сейчас есть один интерес – убрать эту колхозную власть, которая ведет к деградации страны. Ради того, чтобы эта власть рухнула, стоит забыть обо всем второстепенном и объединить усилия. А все остальное – приложится.