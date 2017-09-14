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Жители Минской области заработали на $400 тысяч больше, чем получили

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  • 14.09.2017, 14:19
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Фото: bymedia

Предприятия в Минской области задолжают своим работникам зарплат на 750 тысяч рублей.

По данным на 1 сентября, задолженность по зарплатам есть на 12 предприятиях Вилейского, Воложинского, Дзержинского, Минского, Молодечненского, Смолевичского и Солигорского районов. Общая сумма — 751,7 тысячи рублей (почти 390 тысяч долларов в эквиваленте), пишет tut.by.

За аналогичный период 2016 года 44 организации Минской области нарушали сроки выплат.

Большинство должников — в строительной отрасли и агропромышленном комплексе.

Среди основных причин несвоевременных расчетов с работниками — тяжелое финансовое положение предприятий из-за наличия дебиторской или кредиторской задолженностей и снижения объемов производства.

По актам прокурорского надзора погашена задолженность по зарплате на сумму 5,8 млн рублей.

Только судом Молодечненского района за подобные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 12 руководителей местных организаций.


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