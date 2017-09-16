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Александру Медведю — 80

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  • 16.09.2017, 8:22
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  Александр Медведь

Сегодня, 16 сентября, 80 лет исполняется прославленному белорусскому борцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю.

  Александр Медведь — заслуженный мастер спорта СССР (1963), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1969), заслуженный тренер Беларуси (1976), заслуженный тренер СССР (1980).

С 1972 доцент кафедры физического воспитания Минского радиотехнического института. С 1976 заведующий межвузовской кафедрой спортивного усовершенствования, профессор (1976).

С 1972 тренер сборных команд Беларуси по вольной борьбе. С 1981 президент национальной федерации вольной и греко-римской борьбы, с 1992 — федерации борьбы Беларуси.

С 1991-го вице-президент НОК Беларуси. Чемпион XVIII, XIX и XX Олимпийских игр (1964, 1968, 1972). Чемпион мира (1962, 1963, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971). Чемпион Европы (1966, 1968, 1972). Чемпион СССР (1961-63 и 1966-70). Олимпийский чемпион в полутяжелом (1964) и тяжелом (1968, 1972) весе. С 1970-го в Беларуси проводится традиционный международный турнир по вольной борьбе на призы Медведя (категория Гран-при). Государственная премия Беларуси 1998. Награжден Международной федерацией ассоциированных стилей борьбы (ФИЛА) золотым орденом и золотой ветвью ФИЛА, признан лучшим борцом вольного стиля XX столетия. Обладатель специального приза "За благородство в спорте", учрежденного ЮНЕСКО.


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