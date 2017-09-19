Инфографика: Все, что известно о деле ошмянских таможенников 4 19.09.2017, 14:14

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Итоги громкого процесса отобразили в цифрах.

По громкому делу было задержано 58 человек, на сегодняшний момент всем фигурантам вынесены обвинительные приговоры. Портал tut.by посмотрел, какое наказание получила верхушка Ошмянской таможни и рядовые сотрудники, какие суммы фигурировали в уголовном деле и что конфисковали у главных фигурантов.

14 сентября в Минске был вынесен последний приговор по делу Ошмянской таможни. Процессы в разных судах Минска длились почти год. По версии следствия, с 2010-го по 2015 год сотрудники пропускного пункта «Каменный Лог» получили в качестве взяток 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Деньги таможенники, по данным обвинения, брали за беспрепятственное прохождение границы машин с цветами. Суммы были разными — от 100 до 250 долларов. Первый приговор был вынесен в отношении уже бывшего начальника Ошмянской таможни Ивана Неверкевича.

29 декабря 2016 года Минский областной суд признал его виновным в получении взяток на сумму в 50 800 долларов и приговорил к шести годам лишения свободы. Процессы также проходили в Октябрьском, Партизанском, Заводском, Фрунзенском судах Минска. Дело о взяточничестве верхушки таможни рассматривал Минский областной суд. Большинство фигурантов будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима, также у них конфискуют имущество. Например, у организатора группы Гарника Сарумянца 1,8 миллиона долларов, найденных под ванной. Также будет конфискована сумма взяток — 876 тысяч долларов и 19 тысяч евро. Всего — около 2,7 млн долларов. TUT.BY собрал все взятки, сроки и конфискованное в одной инфографике.