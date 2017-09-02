Крик души гродненского железнодорожника наделал шума 25 2.09.2017, 10:27

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Алексей Касабуцкий

Чиновники засуетились после письма сотрудника БелЖД из Гродно на сайт Charter97.org.

Напомним, 30 августа Charter97.org опубликовал письмо слесаря-электрика Барановичского отделения Белорусской железной дороги резерва проводников Гродно Алексея Касабуцкого о состоянии дел на БелЖД.

Сразу после публикации письма на рабочего начали оказывать давление.

«Сегодня открываю дверь из квартиры и записка вывалась из щели дверного проема: «Закрой свой рот, уезжай из Беларуси». Только слово «уезжай» было на ненормативной лексике». Не знаю, что будет завтра, но я очень верю, что с Божьей помощью как-то начнет налаживаться», - сообщил Алексей Касабуцкий сайту Charter97.org.

На следующий день, когда Касабуцкий пришел домой, у двери его квартиры был рассыпан неизвестный белый порошок и также лежала записка с тем же содержанием. Слесарь написал заявление в милицию.

1 сентября на участок БедЖД в Гродно приезжал начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги. Как прошла эта встреча Алексей Касабуцкий рассказал сайту Charter97.org:

«Их приезд по моему обращению был постоен не в форме общения и выявления проблем и путей их решения, а наоборот этот был допрос меня одного по вопросам в обращении к начальнику железной дороги. Хочу отметить, что на собрание всех желающих железнодорожников не пустили, а в основном пришли избранные, с которыми с вечера был произведен четкий инструктаж. Так, проводники состава 77/78 сообщением Гродно- Москва заявляли, что у них с биотуалетами все хорошо.

Этот допрос с пристрастием длился три часа, где я стоял и отвечал на вопросы начальника Барановичского отделения Белорусской железной дороги, а он сидел, не было стульев для всех желающих. Сотрудники железной дороги (а вопреки запретам пришли и те, кому начальство запретило) на протяжении всего времени моего допроса изъявляли желание высказаться, но им ни разу за три часа не дали возможности этого сделать.

Я предлагал более тридцати раз дать народу слово, но начальник отделения столько же раз пояснил, что здесь нет народа и людей, а есть сотрудники. В окончании собрания он спросил, есть ли вопросы, но люди, понявшие, что все это бесполезно, просто молчали.

Начальник Барановичского отделения Белорусской железной дороги вместе со своей свитой сам объявил, как приговор после допроса, что все, что написано в обращении, неправда.

Меня заставляют извиниться и написать обращение на сайт Charter97.org и во все инстанции, что я ошибся или был на эмоциях, когда писал или меня кто то заставил все это написать. Писал я на основе своих наблюдений, работы и, учитывая мнение колектива, который готовится провести письменное голосование о недоверии или доверии начальнику Барановичского отделения Белорусской железной дороги.

Вы спросите, почему ни разу не упомянул его имени и фамилии, то это по той причине, что он перед собранием даже не удосужился нам представиться по имени и отчеству. Он с нами со всеми разговаривал, как со скотами, на наши вопросы в ходе беседы не ответил, а задавал вопрос на вопрос. Мы для него никто, мы рабы, а он король.

Задумайтесь, за кого вы нас принимаете, уважаемые начальники Белорусской железной дороги?

В ходе беседы со стороны начальства из отделения дороги были одни сплошные провокации, выворачивание наизнанку моей личной жизни и обвинения в мой адрес.

Я люблю свою работу и пусть меня уволят, но я буду стоять за правду, за качество обслуживания и безопасность пассажиров.

У меня сейчас разрывается телефон, несколько раз заряжал: более 100 звонков со словами поддержки и благодарностью от простых рабочих-железнодорожников...».