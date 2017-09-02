Польский эксперт: Украина в состоянии отбить у сепаратистов Луганск и Донецк 2.09.2017, 17:28

Экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак рассказал о страхе Путина перед армией Украины.

Президент России Владимир Путин все больше боится украинской армии.

Такое мнение «Укринформу» высказал бывший командующий Сухопутных войск Польши, экс-заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак.

"Украина может опасаться каких-то действий (во время учений "Запад-2017"), которые в значительной степени ослабят украинскую армию. По моему мнению, Путин все больше опасается украинской армии, поскольку ее сила возрастает и она сейчас уже в состоянии во время боевых действий отбить от сепаратистов Луганск и Донецк", - сказал Скшипчак.

Также он подчеркнул, что к агрессивным действиям Путина может подтолкнуть то, что США и другие страны Запада, не дали никаких гарантий безопасности Украине.

"Переброска первой танковой армии России в Беларусь является опасным для центра Украины. В случае какого-то обострения ситуации россияне могут осуществить удар с севера, раскалывая Украину на две части, пробивая коридор в Приднестровье и пытаясь создать в Киеве сепаратистское правительство", - отметил экс-замминистра.

Он уточнил, что неважно, останутся ли некоторые войска РФ в Беларуси, потому что белорусская армия и так де-факто есть частью российской.

Кроме того, он напомнил, что такие учения уже много лет происходят по одному сценарию: на бумаге они оборонные, на практике – наступательные.

"Украина отстроила свой потенциал ОПК, имеет прекрасные решения по вооружения и военной технике, а потому польской стороне стоит этим воспользоваться", - подчеркнул Скшипчак.