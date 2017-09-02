Беларусь присоединилась к польской акции публичного литературного чтения 1 2.09.2017, 22:18

Фото: svaboda.ru

В Минске сотни людей читали пьесу Станислава Выспянского «Вяселле».

В Минске прошло белорусско-польское чтение пьесы Станислава Выспянского «Вяселле» в переводе Лявона Борщевского, передает «Радыё Свабода».

«Национальное чтение» - новая польская традиция, которая существует с 2012 года, ее инициировал тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский, тогда во многих польских городах публично читали «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Позже идею поддержали в других странах мира.

В этом году Беларусь впервые присоединилась к этому чтению в рамках проекта Института польского в Минске «Літаратура па-над межамі».

Сегодня к польской акции «Национальное чтение», кроме разных городов Польши присоединилась 22 страны. Акция прошла (под патронатом президента Польши https://charter97.org/ru/news/2017/9/2/261658/ Анджея Дуды и его жены.

«Сегодня мы читаем «Вяселле» Станислава Выспянского на двух языках - по-польски и по-белорусски. Это прекрасная возможность живой встречи двух наших языков и культур», - заявил посол Польши в Минске Конрад Павлик, открывая мероприятие в живописном парке Дома дружбы в Минске.

На чтение собрались около сотни человек: актеры театра имени Янки Купалы, музыканты, литераторы, общественные деятели, журналисты, которые читали по ролям по-польски и по-белорусски, на память, незрячие читатели пользовались шрифтом Брайля.

«Вяселлье» - одна из величайших польских пьес знаменитого автора Станислава Выспянского, в этом году она была выбрана для чтения польскими пользователями интернета во время общенационального голосования. В 2014 году эта пьеса была опубликована в Минске в переводе Лявона Борщевского.