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21-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов на этой неделе

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  • 8.06.2026, 15:13
21-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов на этой неделе

Это подтвердили в Еврокомиссии.

Европейская комиссия завершит работу над новым, 21-м пакетом санкций Евросоюза против России на этой неделе и передаст его на утверждение в Совет ЕС.

Об этом, как передает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо в понедельник, 8 июня.

Новый, 21-й пакет санкций ЕС против России будет готов уже на этой неделе, сообщили в Еврокомиссии.

Готовое предложение относительно содержания 21-го пакета санкций ЕС против РФ Еврокомиссия передаст на утверждение в Совет ЕС.

- Да, 21-й пакет санкций против России будет готов на этой неделе, – заявила Пиньо.

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