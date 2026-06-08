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Bugatti представила телевизор, который дороже многих суперкаров

  • 8.06.2026, 14:55
Bugatti представила телевизор, который дороже многих суперкаров
Фото: Bugatti

Его ключевая особенность — трансформация.

Bugatti представляет необычную новинку — телевизор C Seed Bugatti N1, созданный совместно с австрийской компанией C Seed. Устройство вдохновлено гиперкаром Tourbillon и превращает просмотр в арт-шоу.

Телевизор доступен в диагоналях 110 и 137 дюймов и построен на технологии MicroLED. Его ключевая особенность — трансформация: при включении экран за 45 секунд «раскрывается» из скульптурного корпуса, превращаясь в полноценный дисплей, а после использования снова скрывается в виде дизайнерского комода.

Конструкция напоминает элементы дизайна гиперкара Bugatti, включая фирменную линию C-line и стилистику дверей. В отделке используются карбон и фирменные материалы бренда.

По заявлению разработчиков, система обеспечивает высокий уровень контрастности, глубокий черный цвет и минимальные искажения изображения. Аудиосистема интегрирована в корпус и также выдвигается при работе устройства.

Ожидается, что цена 137-дюймовой версии превысит 400 тысяч долларов, что делает N1 дороже многих спортивных автомобилей и выводит его в сегмент ультралюксовых интерьерных объектов.

Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
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