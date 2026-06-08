Зеленский предупредил, что Украина будет атаковать Россию баллистическими ракетами 8.06.2026, 14:41

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Киев уже близок к получению таких ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев очень близок к созданию собственной баллистической ракеты, которую можно будет применять для ударов по России.

Об этом он сказал в интервью Sky News накануне переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Германии. «За несколько лет войны и массированных атак мы создали много разных дронов и ракет. Баллистики у нас пока нет, но мы уже очень близко», — заявил Зеленский. Он отметил, что украинские атаки по российским военным объектам — доказательство того, что украинцы не будут «просто молча умирать», а будут отвечать и становиться сильнее.

Наиболее известный украинский проект баллистических ракет — оперативно-тактический комплекс «Сапсан» («Гром-2»), его дальность может достигать 500 км. В 2024 году украинские власти сообщили об успешном испытании первой баллистической ракеты нового поколения, но ее характеристики не раскрывались.

В том же интервью Зеленский дал понять, что по-прежнему готов к заморозке конфликта по текущей линии фронта. По его словам, он готов к личным переговорам с Путиным в любом формате. «Неважно. Важно остановить это как можно скорее», — сказал он. Зеленский сказал, что Украина не выполнит основное требование Владимира Путина — не уйдет из Донбасса и не даст России оформить это как победу.

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