Белорусы создали робота, который 24 часа может собирать помидоры 10 20.09.2017, 14:39

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Также робот-манипулятор может приклеивать подошву и поднимать трехкилограммовые грузы.

Будущее близко: беларуская компания Rozum Robotics создала работа, который может избавить нацию от монотонной работы. Речь про коллаборативного робота-манипулятора, который выглядит как человеческая рука, пишет БелТА.

Робот по своей задачности немного напоминает офисного сотрудника: он может выполнять задачи только в пределах 70 сантиметров вокруг себя, в том числе, одну и ту же повторяющуюся задачу. Еще способен поднимать трехкилограммовые грузы и перекладывать их, например, с конвейера в коробку.

Робота окрестили коллаборативным, потому что он может работать на одной площадке с человеком и не причинить ему вреда: у него есть интеллектуальная система предотвращения столкновения.

«Роботом можно управлять с планшета или смартфона по защищенной беспроводной сети. Он может работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Проектирование и сборка робота производятся в Беларуси, а 95% компонентов – собственная разработка компании», – рассказал генеральный директор компании Rozum Robotics Виктор Хаменок.

А потом добавил, что подобные роботы уже используются и в промышленности, и в здравоохранении, но вообще, их можно «пристроить» в любую отрасль:

«Мы разговаривали с представителями фабрики, которая занимается изготовлением обуви. У них есть необходимость приклеивать подошву к ботинку, а для этого нужно равномерно нанести клей. Человек не может справиться с этой работой так идеально, как робот, к тому же, такой труд вреден для здоровья, поэтому эту операцию выгоднее автоматизировать. К нам сейчас приходят не только с предприятий, медики тоже интересуются. И сельское хозяйство проявляет интерес: аграриям пригодился бы робот для сбора огурцов, помидоров или яблок».

Компания Rozum Robotics уже планирует масштабное производство роботов: «Сейчас мы подготовили партию роботов для поставки на белорусские предприятия. Производство планируем начать с нескольких десятков роботов в месяц, а с выходом на международный рынок в 2018 году – от 100 штук в месяц», – убедил Виктор Хаменок.

Напомним, Rozum Robotics – белорусская компания-разработчик коллаборативных роботов, бескорпусных двигателей и сервомоторов, которая была основана в Минске 2016 году.