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«Подарок» к 1000-летию Бреста

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  • Людмила Селех, «Брестская газета»
  • 23.09.2017, 13:15
  • 3,037
Фото: b-g.by

1000-летие Брест встретит без концертного зала, но с новой прокуратурой, судом, налоговой.

Каждый раз, когда я попадаю в Ледовый дворец, понимаю, насколько городу не хватает хорошего концертного зала.

На днях в Бресте отмечали 500-летие первой печатной белорусской книги — Библии Франциска Скорины. На празднование пригласили известного христианского проповедника — человека без рук и ног Ника Вуйчича. Выступление оратора прошло в Ледовом дворце в виде проповеди. Ника было замечательно видно и слышно. Чего нельзя сказать о выступлении брестской группы «Спасение» и камерного оркестра Волынской областной филармонии «Кантабиле», которые также выступали в тот вечер в Ледовом.

Я пыталась понять, о чем на русском языке поет солист Игорь Муха, но часть слов просто терялась под сводами дворца. К слову, среди посетителей мероприятия было много людей с ограниченными физическими возможностями. Например, была довольно большая группа слабослышащих гостей, для которых музыкальные композиции «пропевала» сурдопереводчик. Я ловила себя на мысли, что мне в Ледовом не помешали бы субтитры. И вообще Бресту не помешал бы нормальный концертный зал.

О том, что в городе нет ни одного приспособленного помещения, чтобы принимать хорошие, солидные театры, недавно говорил и директор театрального фестиваля «Белая Вежа» Александр Козак. Поэтому они к нам так редко приезжают.

Я ловила себя на мысли, что в Ледовом не помешали бы субтитры. И вообще Бресту не помешал бы нормальный концертный зал.

Зато у нас скоро будут новые здания налоговой, прокуратуры и Дома правосудия. Все здания отличаются размахом. Например, новая прокуратура имеет сложную форму, напоминающую треугольник. По данным Брестского областного управления капитального строительства, площадь застройки — более 1 600 кв. метров, внутри здания запроектирован внутренний дворик, въезд в который предусмотрен через арку. Впечатляет.

Все три вышеуказанных объекта включены в список того, что должно быть сделано к 1 000-летию Бреста. Хотя каким боком относятся эти госучреждения к торжественной дате, я не очень понимаю. Или власти планируют показывать их гостям, которые приедут в Брест на миллениум? Конечно, похвастаться «обновками» неплохо, но раз уж мы говорим о празднике, может, стоит подумать о чем-то более соответствующем торжеству?

Им могла бы стать хорошая закрытая концертная площадка, куда можно было бы приглашать артистов даже мирового масштаба. Да, это стоит денег, а сейчас растрат, судя по всему, как никогда много. Но это не пустая трата средств. Во-первых, иметь такой зал в городе — это престижно. Во-вторых, концерты мировых звезд повлекут за собой приток туристов. А это и прибыль гостиницам, и выручка торговле, увеличение посетителей тех же кафе и ресторанов и т. д.

А еще — это отличный долгожданный подарок брестчанам к 1000-летию. Неужели они заслужили, чтобы их только контролировали, проверяли и судили в новых зданиях?

Людмила Селех, «Брестская газета»


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