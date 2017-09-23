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В Бобруйске стартовал новый сезон популярных курсов «Мова Нанова»

  • 23.09.2017, 16:39

На открытие сезона курсов белорусского языка пришли несколько десятков человек.

Популярные курсы белорусского языка «Мова Нанова» начали новый сезон занятий в Бобруйске. Тему первой встречи: «Ужи в народной традиции белорусов» ведущие выбрали специально накануне праздника Воздвижения. После него по народным представлениям «змеи ложатся спать». Рассказывает «Радыё Рацыі» ведущая курсов Алеся Латинская:

- Люди, конечно, наблюдали за змеями. Они видели, что уж не кусается. И поэтому, конечно, он хороший. Но его также наделяли какими-то магическими способностями. А вот этот именно Лесной царь, который управляет всеми ужа, он довольно спорная личность. То есть он что-то и дает, и что-то забирает.

По словам организаторов, четвертый учебный сезон будет наиболее информативен, но это не означает, что курсы станут более лекционными, наоборот, появится еще больше интерактива, игр и достопримечательностей. Рассказывает ведущая курсов Ирина Ласихина:

- Мы не ожидали такого количества новых студентов. У нас есть какая-то постоянная аудитория. Сегодня я посчитала почти 50 человек. Для Бобруйска это довольно много. Очень много молодых людей, что действительно не может не впечатлять..

Курсы "Мова Нанова" в Бобруйске будут проходить каждую пятницу в тайм-клубе «1387».


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