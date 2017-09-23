На празднике ремесел в Слуцке образовалась очередь за бесплатным хлебом 3 23.09.2017, 20:23

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К ремесленникам очередей не наблюдалось.

О том, что в городе праздник, можно было понять по металлоискателям на площади и патрулям милиции в центре, пишет «Салідарнасць».

К ремесленникам, представляющим народные промыслы на областном празднике, очередей не наблюдалось. Случчане рассматривали шедевры народных умельцев, но кошельки доставить не торопились, более того – даже цен не спрашивали, словно попали не на ярмарку, а в музей.

Зато народ толпился возле палатки Слуцкого хлебозавода, где проводили мастер-класс по росписи пряников и бесплатно угощали хлебом! «На чарку и шкварку у людей денег нет», заметил один из гостей праздника.