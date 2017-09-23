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Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются

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  • 23.09.2017, 22:15
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Фото: onliner.by

10-летнего мальчика уже 8-й день ищут тысячи людей.

Тысячи волонтеров со всей Беларуси, а также сотни работников силовых структур, местные жители – всего около 3 тыс. человек вышли искать Максима Мархалюка. Известно, что неделю назад он ехал на велосипеде из Нового Двора в сторону леса и исчез. В лесу нашли только велосипед парня, передает «Белсат».

«Мы приехали сюда с основной целью его найти и желательно в короткие сроки. На выходные развернуты и подтянуты все региональные подразделения отряда «Ангел» и добровольцы. Здесь работают и МВД, и МЧС, и лесничество, и местные жители, огромное количество людей. Идет поиск, пока результатов нет», – говорит командир поискового отряда «Ангел» Сергей Ковган.

К спасательной операции присоединились около тысячи волонтеров, помимо того поиск ведут с воздуха с помощью вертолетов и квадрокоптеров. Ночью специалисты ищут 10-летнего парня с помощью тепловизора.

«Сегодня штаб был перенесен с сельского совета в школу, большое количество машин просто там не запаркуется, большое количество людей», – описывает ситуацию на месте активистка БХД Ольга Ковалькова.

Из-за отсутствия результатов квадраты поисков будут расширяться, отмечают спасатели. Сколько еще может продлиться активная фаза поисков, никто не прогнозирует.

Фото: tut.by

«Отдельно организован лагерь МЧС, он ближе к выезду из города, где находятся вертолеты, там тоже несколько палаток. Вот летает квадракоптер», – отмечает Ольга Ковалькова.

Волонтеров, которые захотят присоединиться к поискам, просят брать с собой резиновые сапоги, теплую одежду, а также, по возможности, иметь одежду ярких цветов.


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