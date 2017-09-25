Поиски мальчика в Беловежской пуще: Местные жители рассказали версию о зубрах 15 25.09.2017, 8:24

17,898

Фото: tut.by

В Беловежской пуще 10-й день продолжаются поиски Максима Мархалюка.

Как сообщил в программе «Главный эфир» на БТ заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома Александр Шастайло, который курирует поиски на месте, пока криминальная версия исчезновения ребенка не является приоритетной.

— Мы думаем, что его животные испугали. Все местные так думают, — рассказала в телесюжете директор Новодворской средней школы, в которой учился пятиклассник Максим, Алла Гончаревич. — Зубры могли его испугать… Не один зубр — стадо.

Ранее подобную версию уже комментировал начальник Свислочской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Коренчук:

«Если зубров не трогать, первыми нападать они не станут. Новый Двор — немалый агрогородок, туда зубры не сунулись бы. Неподалеку техника картошку копает, их это отпугивает. Но с другой стороны, это летом от жары зубры спасаются в лесу. А вот неубранная кукуруза и канавы с водой неподалеку от Нового Двора их привлекают. В стаде зубры смелые, могут даже агрессию проявлять. Впереди становится вожак, самцы делают круг, в центре прячут самок и молодняк. Если встретить старого зубра, которого стадо выгнало, чтоб умирал, он может такое вытворять — представить страшно. Один такой самец всю ночь на республиканской трассе Р98 простоял, не давая автобусам, машинам проезду. Пришлось отстрелить».