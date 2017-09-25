«Народ всегда вели за собой пламенные, яркие личности» 1 25.09.2017, 21:33

Алесь Черкашин

27 сентября в Бресте пройдет панихида по белорусскому добровольцу Алесю Черкашину.

27 сентября в Душпасторском центре греко-католиков Бреста состоится панихида по Алесю Черкашину и презентация книг, в том числе о нем. Об этом сообщил «Радыё Рацыя» сопредседатель оргкомитета по созданию Белорусского христианской демократии (БХД) Павел Северинец.

- Мы понимаем, что всегда вели за собой народ пламенные, яркие личности. И вот таким человеком, таким героем, который и сейчас светит, который и сейчас, как ангел, ведет белорусов, является Алесь Черкашин. Его нельзя забыть еще и потому, что при жизни, когда ему исполнился век Христа, он сделал многие вещи, которые тогда не понимали, но мы понимаем сейчас. Например, тот же самый перформанс с окровавленными руками перед исполкомом.

Алесь Черкашин - брестский доброволец Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора», который умер от тяжелых ранений, полученных в бою в зоне АТО на востоке Украины. Мероприятия в Бресте совпадут с его 35-летием.

Начало панихиды по добровольцу запланировано на 18:30 по адресу улица Дворникова 63, что в микрорайоне Речица.