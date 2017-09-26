Евгений Афнагель: Власти не заметили один очень важный момент 26.09.2017, 16:21

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Евгений Афнагель

У народных протестов появились десятки, а то и сотни лидеров по всей стране.

Об этом заявил сайту Charter97.org один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя очередной суд над Николаем Статкевичем:

- Своими действиями перед осенними акциями власти наступают на те же самые грабли, что и перед весенними протестами оппозиции. Они считают, что арестовав двух-трех человек могут сорвать акцию, но, как показывает опыт, протесты проходят все равно. Арест известных людей только еще больше злит социальных участников акции.

Арестовали Николая Статкевича — значит, на акцию выйдет еще больше людей. Так было весной, так будет и сейчас.

Дело в том, что власти не заметили один очень важный момент. Если пару лет назад у оппозиции была пара лидеров, то сейчас у народных протестов появились десятки, а то и сотни лидеров по всей стране.

Всех их, естественно, властям не удастся посадить или напугать. Я считаю, что такими действиями, как сегодняшний арест Статкевича еще на пять суток, власти достигли только одной цели — на Площадь выйдет еще больше людей. Марш рассерженных белорусов 2.0 состоится несмотря ни на что. И я уверен, что в нем примет участие большое количество белорусов, потому что проблемы, которыми вызвана эта акция протеста, не решены.

А властям бы я посоветовал вместо того, чтобы задерживать Николая Статкевича или других лидеров оппозиции, подумать лучше над тем, как решить проблемы, которые стоят сегодня перед ними, страной, всеми нами: низкие зарплаты, отсутствие работы, высокие цены и так далее.