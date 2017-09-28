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В Слуцке эвакуировали «Евроопт»

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  • 28.09.2017, 14:35
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Из магазина вывели более сотни человек из-за «возможного обрушения крыши».

В Слуцке продолжаются учения МЧС, сообщает kurjer.info Второй день начался с того, что возникла угроза обрушения крыши. Из здания «Евроопта» эвакуировано более сотни человек: работников магазина и посетителей.

По легенде учений, сейчас зима, накануне выпало очень много снега. Много снега и на плоской крыше магазина. По словам спасателей, такие ситуации реальны для разных городов Беларуси.


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