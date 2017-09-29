Брестской таможне приглянулись швейцарские часы за 11 тысяч евро 19 29.09.2017, 19:36

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Фото: brestcity.com

Дорогостоящие наручные часы пытался ввезти в Беларусь россиянин.

Житель Санкт-Петербурга без декларирования пытался ввезти через республиканский пункт таможенного оформления «Домачево» дорогостоящие наручные часы, передает brestcity.com.

Следуя в качестве водителя из Польши на автомобиле марки «БМВ 730», 30-летний гражданин выбрал при пересечении границы «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения товаров для личного пользования не подлежащих декларированию.

При досмотре транспортного средства среди личных вещей водителя должностные лица Брестской таможни обнаружили швейцарские часы «Breitling Bentley B06» с товарным и кассовым чеками, а также документами Тах Free. Согласно данной информации стоимость наручных часов составила 11 тыс. евро. В соответствии с законодательством при пересечении границы норма беспошлинного ввоза личного имущества, ввозимого на территорию ЕАЭС, составляет 1500 евро и 50 кг. В случае ввоза товаров чаще 1 раза в 3 месяца, нормы их беспошлинного ввоза составляют 300 евро и 20 кг.

В связи с недекларированием часы изъяты таможней до решения суда. В отношении владельца товара начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере от 5 до 30 базовых величин и возможная конфискация незадекларированных товаров.