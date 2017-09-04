Шведские болельщики ждали выхода Владимира Копатя на матче Беларусь – Швеция

Шведские болельщики ждали выхода Владимира Копатя на матче Беларусь – Швеция1
- 4.09.2017, 13:51
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Белорусские футболисты не повторили «хоккейного чуда» в Солт-Лейк Сити.
Журналист сайта svt.se Diljen Otlu вел трансляцию со стадиона на квалификационном матче ЧЕ по футболу Беларусь - Швеция, пишет «Прессбол»:
Шведу до начала встречи задали важный вопрос:
— Играет ли Владимир Копать?( Прим. Защитник сборной Беларуси по хоккею, который забросил победную шайбу в четвертфинальном противостоянии Олимпийского турнира в Солт-Лейк-Cити Беларусь - Швеция)
— Нет, но мы поищем его этим вечером. Мы должны отыскать футбольного Копатя! — отозвался визитер.
Напомним, Беларусь уступила футболистам сборной Швеции 0:4.