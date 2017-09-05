Польша проведет масштабные военные учения сразу после «Запад-2017» 5.09.2017, 11:39

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Маневры в Беларуси вызвали необходимость укрепления восточного фланга НАТО.

С 25 по 29 сентября в Польше пройдут очередные крупные военные учения Dragon-17 с участием 17 тысяч военнослужащих и 3500 единиц техники. В учениях примут участие военнослужащие и специалисты 11 других стран, среди которых США, Великобритания, Германия, Италия, страны Балтии, Грузия и Украина, сообщает Wirtualna Polska. Портал называет учения «крупнейшими маневрами польской армии».

Министерство обороны Польши говорит, что учения носят оборонительный характер, а их цель - улучшить сотрудничество армии с недавно сформированными войсками территориальной обороны. В учениях также примет участие американская бронетанковая бригада, недавно размещенная в Польше в рамках укрепления восточной границы NATO.

По сценарию учений, одна из соседних стран требует доступа к энергетическим ресурсам Польши, дестабилизирует ситуацию, пытается дезорганизовать государственное и местное управление, а то и захватить спорную территорию. Угрозы будут как обычные для военных, так и «гибридные». Будет задействована, среди прочего, воздушная и морская техника. Учения обещают сделать прозрачными, дать к ним доступ СМИ.