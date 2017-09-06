«На глазах у меня пошли трещины по всему периметру комнаты» 9 6.09.2017, 10:59

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В Бресте прямо на глазах рушится многоэтажка на улице Набережная.

Жильцы дома по улице Набережной в Бресте уже в панике. Стены трещат по швам. Фундамент постоянно подмывается водой. Подвалы не просыхают от затоплений, сообщает tvr.by.

На минувшей неделе дом обследовала специальная комиссия. Сотрудники МЧС, ЖКХ и горисполкома никаких серьезных нарушений не обнаружили. При этом трещин стало еще больше.

Жильцы многоэтажки по улице Набережная в недоумении, почему стены трещат по швам, ведь построили дом в конце 80-х. Теперь для почти сотни семей главный вопрос - своей безопасности. Первыми услышали треск стен сотрудники милиции. В доме расположен пункт охраны правопорядка. Именно участковый инспектор Юрий Гришков во время дежурства вызвал спасателей на место.

Юрий Гришков, участковый инспектор общественного пункта охраны правопорядка № 2 г. Бреста рассказал: «Я зашел в подсобное помещение и заметил, что на глазах у меня начали образовываться трещины по всему периметру комнаты. И начала отваливаться штукатурка».

Как результат, покосившееся окно, просевший потолок, трещины на стенах здания как внутри, так и снаружи. Но даже такие очевидные факты не насторожили специальную комиссию, которая обследовала дом. В ее состав вошли специалисты МЧС, коммунальной службы и горисполкома. На ожившие стены наклеили маячки. И обещали три месяца наблюдать за движением перекрытий.

Андрей Ильяшук, заместитель начальника ЖРЭУ г. Бреста сказал журналистам: «Принято решение выполнить мероприятия по ремонту отмостки и понаблюдать за динамикой раскрытия трещин. Я не вижу в этом доме проблемы. Это все устранимо ремонтными работами».

Но жильцы дома все равно паникуют. Трещин становится больше. Разрушается кирпич. Люди уверены: основная проблема многоэтажки в некачественной системе водоотведения. От дождя постоянно сырые стены, грунт под фундаментом подмывает.

Еще более печальная картина в подвалах. Света здесь нет, но зато царят сырость и плесень. Канализацию прорывает каждый месяц. Об этом свидетельствует такой самодельный настил, по которому люди перемещаются, когда подвалы затапливает. Оно и не удивительно, ведь трубы здесь не меняли почти 30 лет.

Люди не скрывают эмоций и вот уже три недели живут в страхе. В руках Светланы Бобрикович – переписка с водоканалом и ЖЭСом, на балансе которого находится многоэтажка.

Светлана Бобрикович, хозяйка квартиры № 32 д. 8/1 по ул. Набережной г. Бреста рассказала: «У нас тоже постоянные подтопления. Проветриваем по силе возможностей открытием подвала. Окна у нас заколочены. Проветрить мы нормально не можем. И из-за того, что у нас такая сырость, проседает дом».

Татьяна Юдакова, хозяйка квартиры № 81 д. 8/1 по ул. Набережной г. Бреста говорит: «Ночью вызывают вот эти восстановительные работы. Стоят машины. Постоянно. Я ж не думаю, что наши жильцы такие неопрятные. Но когда стали расходиться потолки и стены, это очень страшно. Я не знаю, чем это чревато».

Начальник ЖЭСа не отрицает: проблема есть. Говорит, ремонтные работы в подвалах запланированы. И уже этой осенью вместо старых чугунных труб в подвалах установят современные. Во всяком случае, так пообещали нашей съемочной группе.

Эдуард Переходский, начальник ЖЭС № 2 г. Бреста рассказал: «Дело в том, что это комплекс работ, который в техническое обслуживание не входит. Необходимо технический ремонт осуществлять. И у нас в планах это. Мы собираемся сделать замену труб внутриподвальных помещений. Это будет в этом году, сентябрь – октябрь».

Осмотр дома провел по нашей просьбе и главный эксперт в области обследования зданий и сооружений в регионе, профессор технического вуза Виктор Тур. Он точно уверен, что здание необходимо детально обследовать компетентным специалистам, изучить систему коммуникаций дома, чтобы выявить причину деформаций.

Виктор Тур, завкафедрой Брестского государственного технического университета считает: «Система трещин, которая обнаружена в этом доме, сама по себе должна настораживать, поскольку это трещины силовые, вызванные неравномерными осадками фундаментов и оснований. Эта часть микрорайона располагается на достаточно сложных грунтовых основаниях. На определенной глубине здесь находится плывун».

Жильцы дома не намерены ждать и готовят коллективное обращение в прокуратуру. Ведь на кону - вопрос безопасности сотни семей.