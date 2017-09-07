Поклонская – Жириновскому: Во время Николая II первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль 21 7.09.2017, 15:45

6,281

Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ заявила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский позволил себе «скабрезный комментарий».

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский объясняет ее борьбу против фильма «Матильда» и любовь к личности императора Николая II слишком личными мотивами. Об этом она написала в Facebook.

6 сентября Жириновский в эфире «Эха Москвы» назвал российского императора Николая «слабым, трусливым, подкаблучником».

На вопрос ведущего о Поклонской Жириновский позволил себе комментарий личного свойства.

«Владимир Вольфович продолжает удивлять занятным ходом своих мыслей. Сентябрь начался под эгидой определения слабых политиков. Первым в этот «список Жириновского» попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отставки которого он потребовал, а затем и наш святой государь Николай II. Затрудняюсь предположить, какие природные или иные факторы влияют на такое видение истории и текущей ситуации», – написала Поклонская.

Она добавила, что при царе Николае Жириновского за такие высказывания вызвали бы на дуэль.

«Касательно скабрезного комментария в мой адрес скажу, что как раз во время царствования Николая Александровича Романова первый же русский офицер вызвал бы вас на дуэль, уважаемый Владимир Вольфович, потребовав от вас сатисфакции за оскорбление женщины и не достойное любого мало-мальски уважающего себя мужчины поведение. Лучше подумайте, всем ли удовлетворены вы, позволяя себе скатываться до обсуждения своих коллег, используя такие выражения «ниже пояса», – подчеркнула Поклонская.

В ноябре 2016 года и январе 2017-го Поклонская пожаловалась на фильм Алексея Учителя «Матильда» в Генеральную прокуратуру РФ. Прокуратура изучила трейлер «Матильды», но нарушений не обнаружила.