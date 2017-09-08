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Легендарный Мирон установил бело-красно-белый флаг над полем битвы под Оршей

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  • 8.09.2017, 10:57
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Народный герой подпольного сопротивления призвал белорусов бороться за независимость своей страны.

Об этом в «Фейсбуке» написала витебская активистка Елена Степанова.

«Получила на почту письмо из неизвестного мне мейла.

Написано было следующее:

«Уход в партизаны» известного на Витебщине и в Беларуси народного героя Мирона.

8 сентября, поле битвы под Оршей. Пока общество ожидает, чем закончатся российские маневры на нашей земле, дееспособные белорусы должны вспоминать партизанский опыт предыдущих поколений».

И эти снимки.

Как я поняла, это была просьба поделиться присланном со всеми, кому интересно. Делюсь. И поздравляю с Днем белорусской воинской славы!», - написала активистка.

Напомним, что Акция предупреждения с требованием отмены военных учений «Запад-2017» начнется сегодня в 19.00 на Октябрьской площади в Минске.


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