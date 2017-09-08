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Минское «Динамо» закрепило лидерство в чемпионате Беларуси

  • 8.09.2017, 22:13
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В очередном матче чемпионата Беларуси по футболу минчане победили «Гомель».

Минское «Динамо» одержало очередную победу в чемпионате Беларуси по футболу. В рамках 21 тура минчане на выезде с победили «Гомель» — 1: 0.

Таким образом, «Динамо» набирает 49 очков и независимо от результатов других матчей останется на первом месте в турнирной таблице и после 21 тура.

В субботу сыграют ближайшие преследователи минчан. «Шахтер», в активе которого на данный момент 44 очка, на своем поле примет «Крумкачоў», а БАТЭ (42 очка) — «Славию».


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