Юрий Хащеватский: Мы живем в потрясающее время! 4 1.01.2018, 10:33

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Все должно начаться заново.

Даже если не верить в примету о том, что как встретишь Новый год, то так его проведешь – все равно 1 января остается важной «линией водораздела». Каждый хотел бы оставить за этой чертой все, что беспокоило и докучало в старом году и взять с собой в новый только лучшее.

Возможно ли это? Есть ли какая-то «магия» в переходе от 31 декабря к 1 января? На эти и другие вопросы Charter97.org отвечает известный белорусский кинорежиссер Юрий Хащеватский.

- Вы можете назвать самый яркий и памятный Новый год в своей жизни? Почему именно он стал таким?

- Трудно, конечно, выбрать. Жизнь большая: я родился в 1947 году. Но мне кажется, что самый крутой Новый год был в 1991-м. Тогда было реальное чувство, что все должно начаться заново. Этот вкус надежды на начало новой жизни, пожалуй, ни с чем не сравнить.

Новая жизнь тогда еще не началась, но мы уже почувствовали новый виток истории, когда рухнул СССР, когда мы почувствовали, что такое свобода.

До этого мы с Аркадием Рудерманом в 1989-м выиграли первый Международный ленинградский фестиваль «Послание к человеку». А потом – все перевернулось в хорошем смысле. Возникло небывалое ощущение свободы, открылись заманчивые перспективы, новые инструменты и возможности для самовыражения.

В кино начали возникать свободные студии – такие, как студия Игоря Добролюбова в Беларуси. Появилась возможность работать, где хочешь. Я наконец перестал быть привязанным к одному месту и снимал фильмы в Минске, Киеве, Москве. И тот Новый год, пожалуй, был самым памятным, а сам год – самым интересным и счастливым.

- А какой новогодний тост вам запомнился больше всего?

- Чтобы то, о чем мы мечтаем сегодня, произошло в новом году. Это – самый важный тост. Кроме благодарности и пожеланий своей семье, для человека очень важно уметь верить в то, что его мечты и желания можно осуществить.

- Как творческий человек – в чем вы находите вдохновение? И в чем посоветуете находить его белорусам?

- Вдохновение – это очень трудный вопрос. У каждого оно появляется по-разному. По-моему, главное – это ощущение своего предназначения: что ты должен и можешь успеть сделать по жизни.

Важно еще чувствовать нечто такое, что я бы назвал «внутренней совестью». Если живешь по совести – начинает рождаться вдохновение. Это условие. А источник вдохновения – это сама жизнь во всех ее проявлениях, радостях и печалях. Все равно ведь радости остаются с нами, а печали уходят и через какое-то время понимаешь, что они были даны тебе как радость: для того, чтобы суметь их преодолеть, выжить и стать сильнее. Именно жизнь во всех ее проявлениях подстегивает нас, подбадривает и придает силы из, казалось бы, ниоткуда.

Скажу даже больше: вдохновение дает переменчивость и текучесть жизни. Какие-то случаи, неожиданные встречи, новые идеи и мысли. Меня всегда завораживает, когда я думаю о том, как меняется мир вокруг. Скоро реальностью станут полеты к Марсу и другим планетам благодаря новым технологиям. Еще 20 лет назад я не мог представить, что смогу, сидя дома, создавать фильмы – а теперь это происходит очень просто.

Мы живем в ошеломительно меняющемся мире – и это здорово. Через пять лет, думаю, уже не будет бензиновых и дизельных двигателей. А вместе с этим произойдут и кардинальные геополитические перемены. И это тоже – источник вдохновения!

Нам всем повезло жить в эпоху, когда формируется совершенно новое общество: люди, способные развиваться в любых условиях и двигать окружающий мир к переменам. Причем с колоссальной скоростью! И это здорово. Это вдохновляет. Это вселяет надежду, что закостеневший в реалиях прошлого «белорусский порядок» исчезнет в один день, как развалившийся карточный домик.

- Давайте представим, что это сбылось: Лукашенко исчез. Вам надо уже сегодня, 1 января, обратиться к миллионам белорусов. Что бы вы им сказали?

- Понимаете, это очень важная и ответственная ситуация. Дело в том, что, кроме собственно Александра Лукашенко, есть еще и «коллективный григорьевич».

Это такой неприметный «лукашенко», который спрятан внутри нашего общества, внутри практически каждого гражданина. И если сгинет первый Григорьевич, то, несмотря на всю радость этого события, второй Григорьевич никуда не денется. Этот «коллективный григорьевич» затаится внутри нас.

И я хочу сейчас вывести его на чистую воду. Он прячется в таких мыслях, как «моя хата с краю», «за меня решат», «я не занимаюсь политикой», «я пересижу», «мне бы бабла срубить». Эти мысли в разное время и разной степени, я уверен, посещают каждого белоруса. Это и есть тот самый «коллективный григорьевич», который может привести к тому, что при магическом, с боем часов, как в сказке о карете и тыкве, исчезновении первого Григорьевича, возникнет второй, третий и так далее.

Каждый из нас должен знать: надо выжать из себя, изгнать «коллективного григорьевича» - жизнь к лучшему не изменится, что ни загадывай под бокал шаманского в новогоднюю полночь. В этом и есть проста «магия» новогодней ночи: желания исполняются, если им соответствуешь.

Давайте сегодня, 1 января, посмотрим друг другу в глаза и пообещаем без страха и лени изгнать из себя то, что мешает и нам самим дышать полной грудью, и изменить все в стране.

Давайте поддержим друг друга в этом, научимся сотрудничать и работать вместе по нашему очищению – во всех смыслах. Это очень важно – поддерживать друг друга и не замыкаться в себе. Потому что, и это проверено, как только замкнешься в себе – тобой сразу начинает управлять тот самый «коллективный григорьевич», с которым, как казалось, ты уже справился. Выскакивает, как чертик из табакерки…

Мы сильнее этого «чертика» только тогда, когда не разделены и не думаем только о самом малом.

Вот об этом я бы и говорил 1 января миллионам белорусов.