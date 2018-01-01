Израиль подписал договор о средиземноморском сотрудничестве с ЕС 1.01.2018, 11:31

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Правительство страны согласилось с позицией Евросоюза по развитию Восточного Средиземноморья.

Израиль подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским Союзом, одним из условий которого является запрет на поддержку и строительство поселений на Западном берегу реки Иордан. Таким образом, правительство страны де-факто приняло требование ЕС, касающееся прекращения содействия нелегальным еврейским поселениям на палестинских территориях, сообщает dw.com.

В середине декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил подписание этого соглашения. "Приграничное Средиземноморское сотрудничество" - это проект ЕС, который оказывает поддержку странам Средиземноморского региона, не являющимся членами союза. В частности, он предоставляет десятки миллионов евро компаниям, обеспечивающим сотрудничество таких средиземноморских государств и регионов, как Израиль, Ливан, Турция, Египет, Иордания, Палестинская автономия.

Как отмечает агентство dpa, одно подобное соглашение между ЕС и Израилем вступило в силу еще в 2014 году. После этого был подписан договор о совместной научной программе "Горизонт 2020". Согласно директиве Евросоюза, условие о прекращении поддержки нелегальных еврейских поселений на палестинских территориях прописано в каждом соглашении с Израилем. Его правительство имеет возможность отклонить эту директиву, чего, однако, до сих пор не произошло.