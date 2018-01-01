Даля Грибаускайте: Будем смело мечтать и ставить перед собой высокие цели 2 1.01.2018, 15:20

Даля Грибаускайте

Президент Литвы обратилась к согражданам с новогодним поздравлением.

Президент Даля Грибаускайте обратилась с новогодним поздравлением, в котором пожелала жителям страны смело встретить «наступающее время» - грядущее столетие Литвы, сообщает delfi.lt:

«Дорогие жители Литвы! Мы находимся на историческом стыке двух столетий! С одной его стороны – бесконечно долгий путь испытаний, на котором наш народ даже дважды отвоевал независимость государства. С другой – новое столетие и безграничные возможности для Литвы. Она – наше общее творение, наша жизнь и будущее. Смело встретим наступающее время! Не будем бояться мечтать и ставить перед собой самые высокие цели! Нам хватит сил, чтобы их добиться. Пусть грядущее столетие будет веком непрерывной свободы и благополучия! С Новым годом!»