Подполковник-бунтарь Вусик: Буду сражаться до последнего 13 11.01.2018, 11:13

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Бывший милиционер из Кричева продолжает судиться с МВД.

Подполковник Игорь Вусик, после незаконного, по его мнению, увольнения из МВД за жалобы на начальство пытался пробиться на прием к Лукашенко, но его не приняли. Поэтому он дальше судится с Министерством внутренних дел, передает «Радыё Свабода».

Минский городской суд назначил на 11 января рассмотрение жалобы уволенного из Кричевского РОВД Игоря Вусика. Бывший милиционер заявил о невозможности своего присутствии на судебном процессе - он сейчас работает в России. Игорь Вусик просит не рассматривать кассационную жалобу во время его отсутствия, потому что, как он написал в письме на имя председателя Мингорсуда, «появились новые обстоятельства дела».

Журналисты нашли бывшего кричевского милиционера в Москве, где он сейчас работает в сфере охранной деятельности.

- Почему вы настаиваете на переносе судебного процесса, не согласны, чтобы рассмотрение кассационной жалобы произошло без вашего присутствия? О каких новых обстоятельствах вы написали председателю Минского городского суда?

- Меня уволили из органов МВД 17 мая 2017 года, а семь с половиной месяцев я не мог на руки получить копию своего контракта. Только когда я написал вторую кассационную жалобу, в конце декабря мне прислали копию.

Второй лист контракта исправлен: в 2013 году, когда я подписывал его, в нем точно не было пункта «о запрете распространения в сети Интернет и СМИ информации, дискредитирующей государственные органы». Подпись на второй странице точно не моя, дата проставлена не моей рукой. К тому же, по служебным обязанностям я должен был ежемесячно выступать в СМИ. Так что я ничего не нарушил, наоборот, мы приостанавливали коррупционные действия со стороны руководства.

Я намерен провести независимую почерковедческую экспертизу и обвинить должностных лиц МВД в преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и незаконном увольнении. Буду бороться до последнего. В ноябре было уже одно заседание в Мингорсуде, а постановление я до сих пор не получил. Это естественно и ожидаемо, так как сужусь я с Министерством внутренних дел.

- А как вы оцениваете результаты проверки, которую провело Министерства внутренних дел в Кричевском РОВД после вашей жалобы?

- Смехотворные. Начальник Кричевской милиции и его заместитель как работали, так и работают. Это просто отписка, укрывательство. Ведь если бы МВД признал нарушения, посыпались бы аналогичные жалобы и из других РОВД. После нас борисовские милиционеры начали жаловаться и также были уволены.

Министр Шуневич нас не услышал, хотя мы предъявили диктофонные записи, как грубо начальник РОВД Станислав Хохлов с нами разговаривал, оскорблял офицеров. Я считаю, что министр поступил подло, меня уволили незаконно, он превысил свои служебные полномочия. Я же правду написал, что начальник нецензурно выражался, занимался порчей имущества: ломал стулья, выбивал двери - ну разве это адекватный человек? Как Хохлов вымогал часть премий от подчиненных.

Мы четыре раза подтверждали факты передачи денег из премии, которые шли в карман Хохлова. Правда, бывшие коллеги говорят, что ругаться Хохлов перестал, их меньше стали привлекать к сверхурочной работе. Но служебный транспорт в личных целях по-прежнему Хохлов использует.

Так что буду идти до конца, буду бороться до последнего. Мне нечего терять. Очень хочу, чтобы сам министр присутствовал на суде - мечтаю ему в глаза посмотреть. Пытался пробиться на прием к Лукашенко - бессмысленно. Я не боролся с системой - я боролся с конкретными руководителями, которые зарвались.

- А как сложилась ваша жизнь после увольнения? Кричев - город маленький, были ли попытки трудостроиться?

- Честно говоря, все сложилось прекрасно. Кричев пришлось оставить, так как трудоустроиться там у меня не было возможности. Устроился и живу гораздо лучше, чем когда служил в милиции. Если обо мне снимут фильм, то все остальные милиционеры бросят службу (смеется). Я правда ни о чем не жалею.

Подробностей рассказывать не буду, скажу только, что я работаю в Москве в сфере охраны (это не полиция, а именно защитная деятельность). Жилье мне дали, платят прилично, так что все нормально. Один мой бывший кричевский коллега, которого тоже уволили, работает вместе со мной в Москве. Еще одного уволенного сразу же забрали в армию, так как ему после учебного заведения нужно было еще год отрабатывать. Так в течение недели парня «закрыли» в армии, служит в Бобруйске - связали руки, чтобы жалоб не писал. Остальных семерых, которые остались служить, запугивают, чтобы с нами не контактировали.

- А где живет ваша семья?

- Семья моя пока живет в Кричеве. Жена в декрете, воспитывает двоих детей. А сын от первого брака живет в Могилеве, во время зимних каникул приезжал ко мне в Москву. Я раз в месяц на неделю приезжаю домой, есть выходные.

В феврале 2017 года подполковник милиции Игорь Вусик, который тогда занимал должность начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, и десять его подчиненных обратились к министру внутренних дел Беларуси Игорю Шуневичу с жалобой на свое руководство. В обращении среди прочего говорилось о поборах, оскорблениях и умышленном создании служебных трудностей.

Проверка, которую провело Министерство внутренних дел в Кричеве, обнаружила «нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов со стороны как руководителя РОВД, так и жалобщиков». Но в итоге начальник кричевской милиции Станислав Хохлов на своем посту остался, а Игорь Вусик и трое его коллег в мае 2017 года были уволены из органов внутренних дел. Их обвинили в публичном распространении информации, дискредитирующей милицию.

Экс-милиционер Игорь Вусик обратился в суд Центрального района Минска с иском о восстановлении на службе. 28 июня 2017 года судья Александр Длужневский отказал ему в иске. И теперь Вусик пытается обжаловать это решение в более высокой инстанции - в Минском городском суде.