Аккумуляторный «король» – брестчанам: Свинец упадет обратно в трубу 27 12.01.2018, 9:49

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Лемешевский третий слева

Как чиновники и бизнесмены «успокаивают» протестующих под Брестом.

«Свинец – тяжелая штука, если допустить теоретически, что он вылетит из трубы, куда он полетит?» – заявил на пресс-конференции по вопросу строительства аккумуляторного завода под Брестом Виктор Лемешевский, основатель компании «АйПауэр». Как еще чиновники и бизнесмены успокаивают местных жителей? Об этом пишет издание greenbelarus.info.

На пресс-конференцию, которая прошла в офисе СЭЗ «Брест», 11 января пришло сразу 14 чиновников и бизнесменов, и все в один голос уверяли, что беспокоится нечему – завод будет оснащен самым современным роботизированным технологическим оборудованием европейского и корейского производства.

И для полной уверенности привели пример других стран - Ганновера, где подобный завод от реки отделяет 200 метров и 500 метров до жилых домов, еще одного завода в Германии в Цвиккау, где до жилых домов 100 метров, или пример Познани, где до реки Варта 50 метров. В нашем случае до ближайшего населенного пункта – 750 метров.

И как заверили чиновники 3 килограмма свинца в год, что будет выбрасывать завод - вообще мелочи. Тем более директор всего аккумуляторного бизнеса Виктор Лемешевский уверяет, что не допустит выбросы за территорию завода.

– У вас дома у каждого свинец лежит, в виде дроби и грузиков для рыбалки, это вас до этого беспокоило? - обратился господин Лемешевский к журналистам. – Свинец – тяжелая штука, если допустить теоретически, что он вылетит из трубы, куда он полетит? Это не тополиный пух, он упадет назад в трубу. Она находится на территории завода, за территорию завода никаких выбросов не будет.

И для полной убедительности привел личный пример: «В Беларуси очень жесткие законы охраны окружающей среды, и строительство завода отвечает всем экологическим требованиям. Я из Пинска, мой дом расположен в 500 метрах от завода, у меня растут дети. Я плохо выгляжу, господа?»

Конечно, завод можно было построить в другом месте.

– Мы рассматривали разные площадки – Литву, Россию, Беларусь, но если бы выбрали те площадки, этот завод работал бы на экономику той страны, а мы беларусы, мы местные из Брестском области, поэтому выбрали данное место, – заявил Виктор Лемешевский.