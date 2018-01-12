Белорусский Мавроди создал финансовую пирамиду на картошке и моркови 12.01.2018, 13:22

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Морковный магнат из Брестской области действовал по старой схеме, но с новым подходом.

Продолжается перекличка белорусов, пострадавших от «предпринимателей», действия которых власти упорно отказываются считать преступлением. (Но если очень настаивать, то соглашаются.) Практика показывает, что для строительства пирамиды одинаково подходят как пеносиликатные блоки, так и пластиковые окна и овощи. Механизм основан на том, что первые потерпевшие должны быть сами заинтересованы в появлении новых — тогда есть призрачный шанс на возврат денег. На этот раз люди жалуются на морковного магната из Брестской области, сообщает onliner.by.

Недавно суд первой инстанции вынес приговор гомельчанину, который брал деньги, обещая привезти стройматериалы, и с этими деньгами «терялся». Долгое время против него не возбуждали уголовное дело, что позволило обрабатывать все новых клиентов. Когда сумма дошла до 300 тысяч рублей новыми — арестовали. После публикации в редакцию обратились читатели из Пинска (вообще-то, не только они). Там похожая история, но уже с овощами.

Схема проверенная: директор местной фирмы принимал у людей морковь, чеснок, картошку, прочую сельхозпродукцию. Обещал позже расплатиться, но не платил. Продукцию перепродавал. Считается, что это не мошенничество, так как от обязательств предприниматель не отказывается — просто деньги не отдает. Предполагается, что в этом случае обмануто около десяти человек на сумму $60 тысяч. Но потерпевшие могут не знать друг о друге, точный масштаб деятельности неизвестен.

«Мы услышали десятки отговорок и обещаний, но все безрезультатно», — говорят аграрии. Не сумев выпросить свои деньги, обратились в милицию. Пинский РОВД провел проверку, в возбуждении уголовного дела было отказано: «Усматриваются гражданско-правовые отношения, которые решаются путем подачи заявления в суд».

Похожие ответы получали и фигуранты других наших историй. Это одно из условий работоспособности схемы, оно позволяет фирме продолжать работать и находить новых клиентов. Увеличивать число потерпевших. В материалах милицейской проверки, в частности, есть информация о том, что директор перепродавал овощи дешевле, чем покупал, чтобы частично рассчитаться с предыдущими клиентами.