Топонимическая истерика России 5 Александр Рыклин, ej.ru

13.01.2018, 16:51

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Борис Немцов

Уже в феврале площадь перед посольством РФ в США назовут именем Бориса Немцова.

9 января Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за «ускоренный порядок» принятия законопроекта о присвоении площади, на которой расположено посольство России, имени Бориса Немцова. Торжественная церемония скорее всего состоится 27 февраля, в третью годовщину злодейского убийства политика под стенами Кремля. И пройдет она под окнами российского посольства в столице США.

Об этом накануне рассказал глава Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза (младший), который сам приложил немало сил к тому, чтобы это важнейшее событие в конечном итоге состоялось. Это будет первый случай, когда власти другого государства принимают решение об увековечении памяти Бориса Немцова. Еще осенью 2016 года Городская дума Нижнего Новгорода проголосовала за то, чтобы установить мемориальную доску в память о первом губернаторе области. Однако до сих пор эта инициатива не реализована…

А уже сегодня утром сотрудники мэрии Москвы при поддержке силовиков в штатском в очередной раз разгромили народный мемориал, возникший на месте убийства Бориса Немцова в Москве. Что называется, почувствуйте разницу: городские власти Вашингтона переименовывают площадь в честь Бориса Немцова, а городские власти Москвы проводят зачистку на мосту, на котором его застрелили в спину — крадут портреты политика и цветы, что несут сюда люди.

Впрочем, о том, что формат «ответных мер» будет примерно таким, можно было догадаться уже вчера. По реакции российского политического истеблишмента на решение вашингтонского Горсовета. Данная реакция была хоть и предсказуемой, но от этого не менее жалкой, истеричной и отчасти даже саморазоблачительной.

Смешно и глупо отрицать, что в решении вашингтонских властей об увековечении памяти Бориса Немцова есть политическая составляющая. Разумеется, наличествуют элементы демарша и в том, что российское посольство теперь окажется расположенным по адресу с именем оппозиционного Путину политика. Но, как говорится, сами виноваты. Разве мы бы придавали такое значение факту появления в Вашингтоне площади имени Бориса Немцова, если бы таковая уже была в Москве? Но нет, в Москве продолжают увозить цветы с места убийства Немцова и срывать табличку со стены дома, в котором он жил. Стоит ли удивляться, что подобный демарш в адрес российских властей воспринимается с одобрением!

В России есть Госдума, а в Госдуме существует Комитет по международным делам, руководит которым некто Леонид Слуцкий. Так вот этот Слуцкий вчера заявил: «Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут. Они пытаются задевать нас буквально во всем, демонтировать образ России в своем информационном и политическом пространстве. И, к сожалению, мы должны констатировать, что антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, продолжает крутиться». Заместитель Слуцкого по Комитету Дмитрий Новиков назвал решение вашингтонских властей «вмешательством во внутренние дела России» (интересно, есть ли шкала, по которой можно оценить умственную деградацию человека, который переименование улицы в другом государстве называет вмешательством в дела его страны?). А лидер ЛДПР, не мудрствуя лукаво (да вообще никак не мудрствуя), заявил, что американцы решили «специально нам напакостить перед нашим посольством».

Тут же посыпались искрометные предложения ответных мер. Например, глава Комитета по физической культуре и туризму Михаил Дегтярев выдвинул следующую идею. Он предложил улицу рядом с посольством США в Москве, у которой пока нет названия, именовать отныне «Североамериканский тупик». Ну, не прелесть ли? По-моему, очень тонко и остроумно!

Вот вам, собственно говоря, реакция российской, прости господи, политической элиты на решение столичных властей могущественнейшей страны мира присвоить одной из площадей имя бывшего вице-премьера Российской Федерации. Почему-то в голову сразу лезет любимая лексика министра Лаврова…

Над этими жалкими клоунами можно было бы смеяться сколь угодно долго, если бы не одно важное обстоятельство. Нынешний правящий класс во главе с Владимиром Путиным несет полную и прямую ответственность за убийство самого влиятельного оппозиционного политика России в центре столицы нашей страны. И об этом нельзя забывать ни на секунду. Поэтому в гораздо большей степени, чем издевательские шутки, эти люди заслужили наш гнев и наше презрение.

Так что в очередной раз хочется им напомнить — придет час, и вы, господа, ответите за все. В том числе и за убийство Бориса Немцова. Даже не сомневайтесь!

Александр Рыклин, ej.ru