Названы два десятка лучших белорусских компьютерных игр 3 15.01.2018, 17:08

2,149

Компьютерные игры давно стали серьезным бизнесом.

А киберспортсмены научились зарабатывать космические денежные призы, «просто играя». Но каков вклад в этот рынок белорсуского геймдева? Сайт kyky.org подготовил список из пары десятков нестыдных игр, разработанных и в крупных, и в совсем «семейных» белорусских компаниях.

Часть 1. Компьютерные игры

«Весeлая ферма»

Созданием популярной игры мы обязаны встрече гендиректора Melesta Алексея Мелешкевича и вице-президента издательства Alawar Entertainment Кирилла Плотникова. Именно белорусский вариант этой игры стала родоначальником жанра. Игра может похвастаться высокими показателями продаж, а ее востребованность превратила этот симулятор маленького колхоза в живую классику. «Весёлую ферму» перевели на уйму языков, портировали на iPhone, Android и Nintendo DS. Успех игры привел к тому, что в феврале 2009 года была создана внутренняя студия Alawar Melesta в составе Alawar Entertainment (а это, заметим, крупная компания с штаб-квартирой в Алегзандрии, Виргиния, США). И пусть сейчас Melesta – это команда одной игры, но эта игра привнесла в жанр так много, что ее вклад трудно переоценить.

Казуальные игры от Aliasworlds

Серия игр про Snowy, разработанная компанией Aliasworlds Entertainment давно известна вообще везде. Первая игра из этой серии появилась еще в 2003 году. Сейчас линейка игр включает в себя несколько жанров: от платформеров до менеджмента ресторанов. Это стилистически выдержанные, позитивно оформленные графически игры, с, признаться, достаточно скучным игровым процессом. Но мы ведь говорим о казуальных играх, которые, скорее, призваны «убить» ваше время, чем предлагать революционный игровой подход. Однако это бизнес. И пусть этого беларуского разработчика трудно причислить к флагманам игровой индустрии, но в мире казуальных развлечений с ним приходится считаться, а, значит, и в этом списке он может находиться с полным правом.

Легенды Эйзенвальда

«Легенды» – ролевая тактическая игра от беларуского разработчика Aterdux Entertainment. Полноценный ее релиз состоялся 2 июля 2015 года. Отметим, что этот проект – отличный пример живительной силы краудфандинга – поддержка была получена на Kickstarter и Steam Greenlight. Сами разработчики называют свое детище «симулятор странствующего рыцаря». И не скрывают, что идейным вдохновителем этой игры стала легендарная серия «Heroes of Might and Magic». Сцена, на которой разворачивается сюжет игры, – фэнтезийное южное немецкое княжество Эйзенвальд в округе Тюрингия во времена высокого средневековья. Создание игры началось еще в январе 2010 года. Изначально разработчики планировали справиться за полтора-два года с общей стоимостью в $50 000. Над игрой трудилось семь человек из Aterdux Entertainment, а сценаристом стал австралийский писатель Джоэл Мартин. Дизайнеры и художники были привлечены со стороны, на аутсорсе.

Сначала игру разработчики финансировали своими силами, но затем им понадобилась помощь. Девелоперы обратились к своим друзьям и взяли несколько кредитов. Но в марте 2012 года эти средства все равно закончились. Тогда гендиректор Александр Дергай решил собрать деньги на Kickstarter`е. Видео для презентации сняли в Мирском замке. В итоге на белорусов обратили внимание другие страны, и всего за 30 дней разработчики собрали почти $84 000, из которых на руки было получено около $75 000, хотя планировали собрать $50 000. Релиз состоялся 2 июля 2015 года. На момент выхода игра была переведена на английский, немецкий, испанский, французский, русский и белорусский языки.

Post Apocalyptic Mayhem

Post Apocalyptic Mayhem — многопользовательская игра, в которой игроку предлагалось поучаствовать в гонках на выживание в постапокалиптическом мире. Ее разработала беларуская компания Steel Monkeys, а издателем стала канадская компания Meridian 4. Правда, игра получила, в основном, низкие оценки игровой прессы. Ее назвали «пустой и любительской», а в обзоре сайта Game Revolution основными недостатками игры были названы единственный, по сути, режим игры для одного игрока, удручающе малое количество трасс и скучный мультиплеер. Короче, критики игру разгромили, но, все же, она наша.

Владыки Астрала

Карточные стратегии – жанр нишевый, но популярный. Вокруг всяческих «Magic The Gathering» сложилась устойчивая гик-культура, а онлайн-игры, вроде «Hearthstone» – стали официальной соревновательной дисциплиной, в которой крутятся немалые деньги. Белoрусы не остались в стороне. «Владыки Астрала» – карточная стратегия, разработанная компанией Apus Software и изданная компанией Alawar Entertainment и 1С в 2004 году. 27 ноября 2013 года вышла версия игры и для планшетов iPad.

Операция «Багратион»

Военная тематика. Куда же в Беларуси без нее? Раз уж все литераторы и писатели советуют начинающим: «Пишите о том, что сами знаете», – то почему же это правило не должно работать и в игровой индустрии? Операция «Багратион» – игра в жанре стратегии в реальном времени, созданная небезызвестной студией Wargaming.net и выпущенная компанией «Новый Диск». Еще до «Танчиков» умельцы из Wargaming правдоподобно и реалистично реконструировали основные этапы беларуской наступательной операции. Игру хвалят за графику (актуальную на момент выхода игры), за реалистичность моделей, да и в целом за игровой процесс, который максимально приближен к реальности. Кроме того, искусственный интеллект противника в игре не сильно тупит и владеет основами ведения боя.

Galactic Assault: Prisoner of Power

Galactic Assault: Prisoner of Power (или «Обитаемый остров: Послесловие»)— компьютерная игра в жанре пошаговой стратегии. Создатель – опять-таки компания Wargaming.net. Изданием занимались Paradox Interactive и Акелла в 2007 году. В основу сюжета лег роман Братьев Стругацких «Обитаемый остров». Игроку предстоит занять свое место в одной из четырех враждующих фракций. Не «Танками» едины, как говорится.

Order of War

«Order of War» — стратегия в реальном времени, разработанная Wargaming.net (да, у них очень много игр). Мировой релиз состоялся 18 сентября 2009 года. На территории Северной Америки игра появилась в продаже 22 сентября. И 24 сентября «Order of War» была выпущена компанией «Новый диск» в России. «Order of War» стала первой игрой издателя Square Enix, выпущенной на Западе и разработанной за пределами Японии. В «Order of War» игрок не занимается скучным строительством баз и сбором ресурсов. На карте расположены контрольные точки, захват и удержание которых приносит в копилку игрока небольшую сумму абстрактных ресурсов, необходимых для вызова подкреплений. Кроме того, каждая удерживаемая позиция дает доступ к новым, более мощным юнитам или позволяет вызвать подкрепление. Играть можно за любую из сторон, которые применялись во время Второй мировой войны.

К активным действиям игрока подталкивают приказы вышестоящего начальства, заставляющие постепенно брать под свой контроль сначала отдельные точки, а затем всю карту целиком. В «Order of War» игрок командует не отдельными юнитами, а целыми взводами. Таким образом, к финальной стадии прохождения миссии игрок может командовать сразу сотнями единиц бронетехники и тысячами солдат. Критика игры была положительна. Например, игровой портал IGN поставил Order of War 8.0 из 10. Кроме этого, Order of War признали лучшей стратегией 2009 года по версии редакции игрового портала PlayGround.ru.

World of Tanks

Ну вот, мы и подобрались к World of Tanks, да и ко всей франшизе, в целом. World of Tanks, World of Warplanes и прочие Warships. В представлении игры явно не являются. Даже далекие от игрового мира люди в курсе, что это такое. «Опять за свои танчики засел?!», – сетуют многие жены на своих сублимирующих мужей. А раз армия поклонников игры вполне может быть сопоставлена своим количеством с полноценной армией страны, то, наверное, на то и причины есть. Например, качество игры. «Танки» (как и «Самолеты», и «Боевые корабли») – клиентская массовая многопользовательская онлайн-игра в реальном времени в историческом сеттинге Второй мировой войны. Создана игра, как известно, студией Wargaming.net. «Танки» вышли 12 августа 2010 года и сначала имели только русскоязычную версию. В Европе и в Северной Америке выход игры состоялся 12 апреля 2011 года.

Игра использует бизнес-модель free-to-play. Изначально декларировалось только бесплатное скачивание клиента и бесплатный вход в игру, но в июне 2013 года объявлено, что стратегией для всех действующих и будущих игр является «free-to-win» — полное отсутствие каких-либо преимуществ в бою для платящих игроков. Ну, и соревнования, которые проводятся в рамках этой дисциплины, намекают, что игра будет востребована еще многие годы. Любим и гордимся, даже если не играем.

Massive Assault

Massive Assault — еще одна франшиза игр в жанре варгейм, созданная 2003 году все той же студией Wargaming.net и выпущенная компанией «Медиа-Сервис 2000». Игра построена на 3D-движке и содержит оригинальную политическую систему, благодаря которой баланс игровых сил может разительно измениться в любой момент, в ту или иную сторону. Изначально Massive Assault задумывалась и появилась в виде настольной игры аж в 1995 году. Несколько позже появилась и любительская компьютерная игра «Iron Age», в которой команда единомышленников оттачивала баланс, шлифовала правила и силы сторон в течение шесть лет, прежде чем взяться за коммерческую реализацию своего проекта.

This Is the Police

На свою сюжетную стратегическую игру This Is the Police белорусская независимая студия Weappy собирала деньги на Kickstarter в январе-феврале 2015 года. В итоге получилось привлечь около $35 000, что на $10 000 больше, чем было запланировано. This is the Police — гибрид приключенческой игры и стратегии. Игрок в роли полицейского строит карьеру в полиции: сражается с бюрократией и продажными коллегами. Герой игры – Джек Бойд – шеф полиции небольшого городка Фрибург. Он выходит на пенсию через 180 дней. Так персонаж ставит себе цель обеспечить себя пенсией, а для этого ему нужно заработать 500 тысяч долларов. Как заработать, решает сам игрок: можно сотрудничать с мафией, можно помогать предприятиям, которые влияют на развитие сюжета. В игре несколько концовок – кстати, весьма драматических. Что интересно, голосом главного героя стал Джон Сент-Джон, известный также как голос персонажа Дюка Нюкема.

Выход игры сопровождался некоторой шумихой: после ряда трагических инцидентов с участием американских полицейских к разработчикам поступали вопросы о том, не пытается ли игра «комментировать» действия копов, делать из полиции монстра или, напротив, восстановить доброе имя американских правоохранителей. Звучали мнения, что белорусские разработчики пытаются «критиковать Америку». Но команда открещивалась, говоря, что все персонажи в игре являются вымышленными, место действия – не Америка, в игре место никак не обозначено, а те проблемы, которые затрагиваются в сюжете, не носят политического характера. «Это не политическая игра, она вертится вокруг человека и человечности, вокруг личных желаний, страха и гордости, любви и ненависти. Мы рассказчики, а не пропагандисты, — говорил Илья Янович, глава студии Weappy, в интервью dev.by. — У нас нет готовых ответов, но вместе мы можем их найти».

Часть 2. Мобильные игры

World of Warships Blitz от Wargaming (iOS, Android)

Wargaming и тут значится: мы имеем в виду World of Warships Blitz, и такой же blitz вариант «Танков». Суть игр не сильно отличается от «старших братьев». За исключением того, что полномасштабные проект были втиснуты в более узкие платформы Android и IOS. Переезд осуществился без потерь.

«Игры разума» от Stark Games (Вконтакте)

Белорусская компания Stark Games хвастается тем, что суммарная аудитория их игроков превышает 63 миллиона пользователей, является лидером в рейтингах «Вконтакте» и «Одноклассниках», целых пять миллионов игроков «рубятся» в их продукты каждый день, а суммарное время игровых сессий за пять лет составило 286 180 лет. Недурно, согласны? Отметилась компания такими проектами, как «Грани реальности», «Страна чудес» и «Игры разума».

Cradle of Empires от AWEM GAMES (iOS, Android)

Едва ли можно не упомянуть беларускую игру Cradle of Empires: Match3 Game от AWEM GAMES LTD. Это, в принципе, стандартная головоломка в жанре «три-в-ряд». Но разработчики говорят, что беларуский проект отличается тем, что игровой процесс уникальный, имеет сюжет (что, согласитесь, необычно для этого жанра), тут существует возможность строительства города (в «три-в-ряд», напоминаем), разнообразие режимов, бонусов, регулярные обновления. К тому же, бесплатно.

Паззлы от Belka Games (Коровы против Пришельцев, Часовщик: три в ряд)

Отметить можно и Belka Games. Это белорусская компания-разработчик игр для социальных и мобильных платформ. Как пишут сами ребята: «Наша миссия – дарить радость и фан миллионам людей по всему миру. Мы делаем драйвовые, качественные, веселые, заводные, классные, крутые и вообще самые лучшие игры! А еще мы их очень любим».

Предложим поиграть в две игры от студии: паззл Clockmaker и Cower Defense – игрушка в жанре tower defense, только вместо башен мир от вторжения пришельцев защищают коровы.

Гитара, барабаны и бит от Gismart (iOS, Android)

Ну, и как же без всеобщих любимцев Gismart? Студия предлагает всем желающим попробовать себя в роли гитариста, барабанщик или битмейкера. А если вы и так музыкант, в реальном, а не в виртуальном мире, то приложения компании помогут вам идеально отстроить свою гитару или укулеле.

Казино от Playtika

Playtika – белорусский цифровой Лас-Вегас. Разработчики специализируются на азартных играх. Рассматривая игротеку компании, отпадает все желание посещать оффлайновые казино с красными коврами. Здесь есть все: «Рулетка», «Покер», «Однорукие бандиты» и все остальное, что так любо сердцу слотоманов.

Солдаты от Heyworks (iOS, Android)

Heyworks начала свою работу в 2009 году. Компанию основал генеральный директор Алексей Ярмолик с несколькими заслуживающими доверия друзьями. Как пишут о себе сами ребята: «Постепенно мы стали одержимы технологией Unity 3D и возможностями, которые она приносит. После нашего первого проекта в Unity мы решили сосредоточиться на проектах с поддержкой Unity. Мы копаем все глубже и глубже к нашему горшочку с сокровищами. В настоящее время большинство наших проектов основаны на Unity. Мы объединили членов команды non-Unity (умных ребят, которые кодируют алгоритмы, подобные NASA) в разработку игр.

Ну, а самой известной игрой студии стала Pocket Troops, в которой вам предстоит нанимать и тренировать свою команду солдат, выполнять разнообразные миссии. Игра может похвастаться больше чем миллионом скачиваний по всему миру, 400 годами, которые уже суммарно провели игроки за сражениями. Кроме того, игра награждена титулами «The Best Game» и «Visual Art 2015».

Зомби от Vizor Games (iOS, Android)

Отметим и проекты компании Vizor Games. Разработчики известны такими играми, как «Зомби ферма: Помоги зомби стать человеком», «Клондайк: Пропавшая экспедиция», «Верность: рыцари и принцессы». Визуально, стилистически, по параметрам «играбельности» эти игры не вызывают нареканий. Очень достойно. Рекомендуем ознакомиться, чтобы скоротать свои поездки с работы и на работу. Да и любителей скоротать несколько часов свободного времени тоже должно устроить. Правда, у геймеров будет ощущение, что в какой-то игре они уже видели подобных зомби, но мы же и так живем в эпоху переупаковки хороших идей.