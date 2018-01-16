В Бресте обнаружено культовое сооружение дохристианской эпохи 4 16.01.2018, 15:46

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Археологи говорят об ятвяжском следе.

Точная дата основания Берестья, наследником которого стал Брест, не известна. Нет сомнения, что город появился гораздо раньше, чем о нем упоминают исторические хроники. Подтверждением тому многочисленные археологические находки. А о седых временах Берестья говорят легенды, пишет «Вечерний Брест».

Впервые легенду о возникновении Берестья опубликовал в середине XIX века известный белорусский этнограф, исследователь и журналист Павел Шпилевский в своих путевых заметках «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю»: якобы некий купец чуть не утонул в болотах возле будущего Берестья, но загатил дорогу берестой и благополучно спасся. А на обратном пути основал поселение.

До сих пор не утихают споры, какое же из племен основало Берестье.

Популярных версий три. Ятвяги, жившие в основном на территории Беловежской пущи и исчезнувшие со страниц летописей и хроник в XIII веке. Волыняне - племя, ставшее одним из прародителей современных украинцев. И дреговичи, впоследствии с другими племенами ставшие основой белорусского этноса. Наиболее убедительна последняя версия. Так, профессор Петр Лысенко во время многолетних раскопок городища древнего Берестья и анализа найденных археологических артефактов пришел к выводу - основателями Берестья были дреговичи.

И все-таки те же ятвяги в окрестностях Берестья жили. Многие знают легенду о возникновении города, но зачастую мимо внимания проходит еще одна запись П. Шпилевского: «Я отправился на Кобринское предместье - взглянуть на археологическую редкость, о которой я столько раз слышал в Минске и Варшаве. Эту редкость составляет огромный курган на правом берегу Мухавца, окруженный многочисленными копцами и наполненный странной формы камнями. Народное предание гласит, что курган - остаток древнего языческо-литовского, или ятвяжского, капища богини Мажанны, упоминаемой до сих пор в песнях и легендах жителей нынешней Гродненской губернии; что вокруг этого кургана был большой густой лес и разбросаны какие-то будто обтесанные камни с резными фигурками, обрызганные кровью... Но я напрасно старался проверить это предание: я не нашел камней - их нет в настоящее время; говорят, все они лежат внутри кургана; да и самый курган и копцы приняли вид далеко не мифологический и получили назначение более общежитейское...»

Следы этих камней весной этого года нашел брестский архитектор-реставратор

Николай Власюк-старший:

«В Гродненском историческом архиве я изучал документы и чертежи, связанные с историей старого городского парка. Он располагался на участке, ограниченном Мухавцем, частью улицы Ленина до речного порта и частью проспекта Машерова до комплекса ТЭЦ. На одном из чертежей увидел камни, расположенные в определенном порядке, по спирали. И сразу вспомнил Шпилевского - именно здесь он искал ятвяжское капище.

Сложно сказать, почему Шпилевский не нашел курган, ведь камни четко видны на чертеже конца XIX века. И сегодня, когда парк восстанавливается к 1000-летию города, можно реконструировать и каменную насыпь. Правда, предстоит точно «привязать» старый чертеж к современному рельефу. Но надеюсь, что это не вызовет больших сложностей. Кстати, в реставрации (восстановлении) могли бы поучаствовать и сами брестчане - принести по небольшому камню в будущий курган. Возможно, эта идея заинтересует городские власти».

Впервые название «Берестье» появляется на страницах летописей в связи с событиями 1017 или 1019 года (официальная дата рождения города), однако многие факты указывают, что он был основан ранее. И первые строки хронологии истории Бреста относятся к событиям до первого упоминания города в летописях и хрониках.

970-990 годы

Глинобитная печь и керамика, характерная для этого периода, обнаружены при археологических исследованиях на Центральном острове Брестской крепости П.Ф. Лысенко в 2006 году. Исследования проводились в связи со строительством здания воскресной школы Николаевского гарнизонного собора.

983 год

Киевский князь Владимир Святославович, крестивший жителей Древней Руси, совершает поход на ятвягов: «Иде Володимер на ятвягов и победи ятвягов и взя землю их». Поход на ятвягов, которые жили в основном в современной Беловежской пуще и ее окрестностях, мог быть осуществлен в те времена только речным путем. Возможно, именно в это время основан небольшой опорный пункт Берестье.

1005 год

В документе XVII века, который рассказывает о возникновении Туровской православной епархии, говорится, что к ней были приданы «в послушание городы и погосты», в число которых попали Брест, Пинск, Новогрудок, Волковыск и другие. К сожалению, эта очень поздняя запись по сравнению с произошедшим событием не подтверждена ни одним другим историческим документом. Впрочем, некоторые упомянутые города успели отпраздновать свое тысячелетие, как, например, Волковыск в 2005 году.

1013 год

Немецкий хронист Титмар Мерзебургский (975-1018) в своей хронике говорит о захвате в августе-сентябре польским князем Болеславом Храбрым при помощи немецкого князя Генриха II древнерусских городов. Некоторые историки предполагают, что была захвачена и Берестейская земля. Но в хронике нет точного названия завоеванных городов, поэтому говорить об этой страничке истории города можно только гипотетически.