В Новополоцке машинист сжег трактор, разогревая двигатель самодельным факелом 5 16.01.2018, 17:30

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Фото: МЧС

Рабочего доставили в больницу.

Мужчина получил ожоги, пытаясь потушить трактор в Новополоцке. Об этом БелТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

Инцидент произошел 16 января, около 11.30, на улице Василевцы. При проведении земляных работ заглох трактор, и работник ОАО «Строительно-монтажный трест № 16 Новополоцка» решил разогреть топливный фильтр самодельным факелом. От этого произошло возгорание техники.

Мужчина попытался потушить трактор, но получил ожоги лица, рук и ног. Его доставили в больницу.