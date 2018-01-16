«Цены в Минске доступны для туристов, но не для белорусов» 4 16.01.2018, 18:20

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Брюссельский дегустатор сравнил литовское и белорусское пиво.

Специалист в области энергетической политики Никола Кверци из Бергамо живет в Брюсселе с 2011 года. Также он имеет звание сомелье (sommelier), но не винного, что было бы вполне логично для итальянца, а пивного.

Никола Кверци, который закончил лондонскую Академию пива, является экспертом именно пивоваренной продукции, дегустирует и дает рекомендации именно по поводу этого напитка. Любимое его увлечение, говорит итальянский брюсселец, это путешествия по Бельгии и Европе, чтобы открывать новые пивоварни и новые сорта пива. Одна из его последних фишек - восточноевропейское крафтовое (ремесленное) пивоварение, которое делается в маленьких частных пивоварнях по собственным рецептам, из традиционных ингредиентов, Такое пиво, как правило, не имеет рекламы, его можно попробовать только в пабах, и благодаря такой близости к потребителю производители могут довольно быстро менять и усовершенствовать свой ассортимент, пишет «Радыё Свабода».

Во время рождественских каникул Никола Кверци, воспользовавшись безвизовым режимом в Беларуси, познакомился с Минском, а до этого с Вильнюсом. Разумеется, он посетил тамошние пивоварни.

В своих заметках на специальном интернет-ресурсе Cronache di Birra он объясняет, почему решил сделать небольшое путешествие именно в этих двух направлениях:

«Почему? Литва была единственной из трех стран Балтии, которую я еще не посещал; Беларусь привлекала своей «закрытостью» для остального окружающего мира. По сути, это единственная европейская страна, куда демократия еще не заглядывала. Как хороший «пивной охотник», я, посещая пабы, пытался за кружкой-подружкой пива понять историю и традиции пивоварения в этих ранее неизвестных мне странах.

Литва, которая входит в ЕС с 2004-го, напомнило мне Скандинавию. Было очевидно, что здесь издавна сохраняются традиции производства деревенского пива. В советское время эта отрасль была национализирована и стандартизирована, однако рецепты, которые все же тайно хранились в семьях пивоварен и потомков, благодаря этой частной инициативе удалось через десятилетия, после падения коммунизма, все же использовать, и пивоваренное движение в Литве в результате полностью возродилось.

Город Вильнюс, где я посетил пабы как с крафтовым, так и традиционным пивом, показался мне ярким, элегантным (старый его центр находится под охраной UNESCO) и к тому же очень экономичным. Выбор мест, где можно отведать хорошего пива, широкий и разнообразный».

Сомелье пишет, что его стартом в Вильнюсе стал элитарный пивной бар Nisha Craft Capital в двух минутах ходьбы от кафедрального собора в честь святых Станислава и Владислава:

«В этом небольшом пабе с международной атмосферой, собираются как иностранные гости, так и местные жители, интеллектуальная публика самых разных возрастных групп и профессий. Они пьют пиво, эксперементируя со вкусом, обсуждают это с другими посетителями, знакомятся друг с другом и получают настоящий кайф от всей этой атмосферы. В баре большое разнообразие пива в бутылках, а также 18 кранов, откуда течет, как говорится, живой напиток. Продукция самых разных производителей. Я попробовал Mango Milkshake пивоварни Apynys. Среди пива из крана было голландское De Molen, американское Sierra Nevada, датское Mikkeller, а также Brewfist Baltic Freak».

Посетил Никола Кверци и обычные бары, где литовская публика, литовское пиво и доступные цены:

«Из таких пабов советую Alaus Namai, расположенный в большом подвале, 15 минут ходьбы от исторического центра, недалеко от реки Нерис. Здесь самый настоящий рай для любителей литовского крестьянского пива. Попробовал напитки фермерского дома Kaimiškas. Например, темный с намеками на мед и поджаренный солод. Интересно. Но, безусловно, знакомство с различными литовскими сортами требует большего времени».

Пивная волна докатилась и до Минска

Из Вильнюса Никола Кверци переехал в Минск, куда добрался через Национальный аэропорт:

«Через 35 минут полета я был уже в холодной белорусской столице. Город произвёл впечатление очень аккуратного, очень чистого и величественного, с широкими бульварами и впечатляющими памятниками, зданиями, откуда с 1994 года неизменно руководит страной Лукашенко. Ходить по городу безопасно. Даже не зная языка, с белорусами удается хорошо общаться.

Цены в большей степени доступны для туристов, чем для местных жителей, чей средний заработок составляет 300 евро в месяц. Тем не менее большая пивная волна докатилась и до Минска».

Первым местом, которое пивной сомелье посетил в белорусской столице, был пивной бар Malt & Hops на улице Зыбицкой:

«Это центр ночной жизни города. Malt & Hops - элегантный и очень большой, где-то столов на 30, паб. Здесь можно отведать ремесленное пиво. Но белорусских сортов, к сожалению, нет. В ассортименте также различные виды коктейлей, виски и сигары. Сотрудники говорят на хорошем английском. Попробовал я в этом пабе «Балтийский портер» российского производителя.

Гораздо более интересным местом мне показался пивной бар Craftman. Находится он на улице Гикало, говорят, самой «пивной» в Минске. Кроме отдельных столиков, в небольшом помещении есть места для любителей постоять с кружкой-подружкой. Вот здесь как раз есть пиво белорусских сортов, а также производства российских, балтийских и западных пивоварен. Владелец бара и бармен говорят по-английски, они помогают в выборе, так как в меню все написано кириллицей. Я попробовал «Пивную карту» (государственный пивзавод «Криница»), «Trye Beer» (пивоварня под Минском) и некоторые другие сорта, которые считаю приемлемыми».

Итоги автора следующие:

«Литва имеет, так сказать, две параллельные пивные площадки. На одной делается ремесленное пиво, на другой - традиционное крестьянское. В Минске, в Беларуси, несмотря на преимущество промышленного пива, ремесленное пиво ограничивает свое пространство специальными помещениями, направленными на все большее количество туристов и местных клиентов, которые могут себе это позволить».