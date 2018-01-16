Приключения могилевчан, посетивших более 40 стран мира 16.01.2018, 23:29

1,257

Неповторимая жизнь семьи путешественников из Могилева началась пять лет назад.

Они готовы постоянно выходить из привычной зоны комфорта и менять удобный диван на твердые скамейки в незнакомом городе. Они покупают новый чемодан и обновляют паспорта каждые 2 года. Они отчаянно жаждут увидеть все мировые достопримечательности своими глазами, а не на картинках и фотографиях. Они умеют грамотно планировать отпуск на год вперед или с легкостью могут сорваться с места и уже завтра отправиться узнавать новые места. Кто они? Путешественники! Отчаянные, жадные до новых эмоций и бесконечно рискованные!

Знакомьтесь, Анастасия и Сергей Фуряевы — опытные туристы, которые всего за 5 лет объездили более 40 стран! О том, как их дважды чуть не унесло в океан, о восхождении на вулкан Этна, о ночлеге на рюкзаках прямо на улице в Мексике и обо всех секретах своих невероятных трипов рассказывает mogilev.online семейная пара родом из Могилева.

«Мы просто поменяли летние вещи в чемодане на зимние, и сразу отправились в новое путешествие!»

Неповторимая жизнь семьи путешественников началась в самом начале 2013 года: «Мы встречали Новый год в Египте и, вернувшись в Москву, поняли, что впереди еще много выходных. Решили посмотреть самые дешевые билеты в Европу. Шенгенская виза у нас была открыта, и в итоге мы полетели в Швецию. Просто поменяли летние вещи в чемодане на зимние и сразу отправились в путешествие!» — рассказывает Анастасия.

Сергей спешит добавить: «Тогда у нас была первая годовая виза, которую нам помог открыть друг. Мы сели в самолет и никому даже не сказали, куда и зачем летим, потому что мы даже не знали, пустят нас в Швецию или нет. Но на границе мы честно признались местным властям, что очень хотим посмотреть их страну. И нам ответили: „Добро пожаловать в Швецию“. Так, именно со Швеции начались наши путешествия. После Швеции были Франция, Норвегия, Бельгия, Люксембург, Испания, Голландия, Турция, Арабские Эмираты, Оман, Катар и многие другие.»

Так ребята побывали в 40 странах. Какая же страна им запомнилась больше всего и почему? «Меня больше всего впечатлила Мексика за счет своей истории: там же родина индейцев Майя! И люди там очень доброжелательные. Потом Мексику вытеснил Иран, тоже благодаря именно местному населению.

А вообще самые гостеприимные люди живут в Азии. Правда, у меня нет дикого желания куда-то вернуться снова, но мы часто бываем в Испании, Греции, Португалии и Египте. Все страны хороши по-своему», — делится наблюдениями Сергей, на что Анастасия добавляет: «Мне нравится также посещать города и страны с их многовековой историей, где есть старые рынки и дома, где до сих пор сохранились местные традиции и обычаи. Я бы хотела вернуться в любую из тех стран, где мы уже побывали, но только после того, как мы посмотрим те места, в которых еще не были!»

«Мы просыпались утром и не понимали, нам хватит на следующий день 500 евро, чтобы покушать и погулять, или нет»

Конечно же, отправиться в незнакомую страну и ни в чем себе не отказывать — возможно далеко не всегда. Многие города особенно дорогие, другие же наоборот — отличаются дешевизной услуг и товаров. Как покорять каждый год более 5 новых стран? Сергей рассказывает о своем опыте туриста: «Бывало, мы и на два дня уезжали, и по три недели отдыхали. Всегда стараемся путешествовать бюджетно: лучше посетить больше стран, чем оставить в одной много денег. В любом случае, это дешевле, чем отправляться в путешествие через туроператора. Например, одной из самых дорогих стран считается Норвегия. Мы просыпались утром и не понимали, хватит нам на следующий день 500 евро, чтобы покушать и погулять, или нет. А в остальном мы очень скромно путешествуем.» Кстати говоря, у ребят нет определенного списка с новыми странами, где Анастасия и Сергей хотят побывать. Все происходит совсем наоборот.

Сергей постоянно отслеживает дешевые билеты, и, когда какое-то направление «выстреливает», появляется новый план и незамедлительно собираются чемоданы: «Наш опыт показывает, что много денег на путешествия не нужно. Мы, к примеру, летали в Лиссабон за 10 долларов на человека туда и назад, а в Лондон летали за 8 долларов в обе стороны. В отелях жили и по 10 долларов за ночь. Конечно же, бывают страны, где меньше 100 долларов за сутки не найдешь. Как говорят, подготовка к путешествию занимает больше времени, чем само путешествие. Если все заранее продумать и спланировать, то вы сами поймете, что это все не так уж и дорого».

Чаще всего ребята выбирают путешествия самостоятельно. Как говорит Анастасия, это удобнее, экономичнее и не нужно ни под кого подстраиваться. Правда, изредка они все же позволяют себе взять «горящий» тур в одну из теплых стран по системе «все включено». Сергей добавляет, что есть страны, в которые априори не удобно ехать самому, это те же Турция и Египет. Поэтому проще и выгодней воспользоваться именно услугами туроператора. Свои поездки они планируют примерно на год вперед, однако очень часто бывают и абсолютно спонтанные путешествия

Например, они с легкостью могут уехать на выходные в Париж или Лондон, если есть недорогой авиаперелет.

Ребята уверяют: чтобы путешествовать с удовольствием и комфортом, не нужна точная сумма с пятью нулями. Под любой кошелек и бюджет можно подстроиться. Главное, по словам Сергея и Анастасии, это настроение.

А еще готовность к тому, что в дорогой стране, например, Норвегии или Швеции, нужно будет кушать бутерброды на скамеечке или ночевать на вокзале. Ребята с улыбкой вспоминают еще один интересный случай:

«Однажды в Лондоне мы увидели, как бомж в кафе ел рыбу с картошкой. Мы посмотрели, сколько это стоит и поняли — нам это не по карману. Бомж может себе это позволить, а мы нет. Зато мы можем полететь в другую страну, а он — нет. И мы не расстраиваемся! Посмотрели, порадовались за бомжа и пошли дальше!» Удивительно, но даже о самых кажущихся на первый взгляд неприятными ситуациях ребята рассказывают с неиссякаемым оптимизмом!

Таким образом, чтобы объехать 40 стран, не обязательно быть миллионером. Достаточно уметь находить баланс между работой и отдыхом.

«Мне всегда сложно совмещать работу и путешествия, поскольку я работаю в офисе в продажах. У меня привычный график и стандартный отпуск — 28 календарных дней. Но спасают праздничные и выходные дни, которых, к счастью, достаточно много,» — уточняет Анастасия Фуряева. Сергею же в этом плане немного проще: он занимается проектированием систем безопасности и большую часть времени работает дома. Всегда с собой в путешествия берет ноутбук и может работать из любой части мира.

Кстати говоря, не всегда английский язык помогает объясниться с иностранцами. Но и этот фактор ни разу не остановил заядлых путешественников Анастасию и Сергея. «Язык мимики и жестов никто не отменял. Люди в любой стране всегда готовы помочь, показать, указать и иногда даже выручить в сложной ситуации,» — вспоминает девушка, посетившая 41 страну, и тут же рассказывает случай из Омана, — «Мы зашли в местное кафе, открыли меню и ничего не поняли, поскольку все было на арабском языке. Официанты тоже разговаривали только на арабском.

И тут нам помогло наше воображение и находчивость! С помощью мимики и звуков мы изображали коров, овечек и других животных. Персонал ресторана нас очень быстро понял, в результате чего мы вкусно покушали и остались сытыми и довольными.»

По словам семейной пары путешественников, иностранцы очень гостеприимны и дружелюбны, особенно мусульмане. Даже будучи в незнакомой стране, не зная языка и жизненного уклада, вы всегда получите помощь: «В мае 2017 года мы ездили в Иран. Прибыли в город Исфахан и понятия не имели, как нам купить билеты. Стали возле кассы и пытались разобраться, когда к нам подошли сразу несколько местных жителей с предложением помочь. В итоге одна девочка довела нас до нужного автобуса. Причем в Иране принято, что в первой половине автобуса едут мужчины, а во второй — женщины. Эта же девочка правильно нас пересадила, сопроводила нас до первого пункта назначения, отвела на площадь и рассказала, какие места нам стоит посетить, при этом любезно интересовалась нашими путешествиями и рассказывала о себе. Любимая фраза иранцев „вы у нас в гостях“. И мы это очень четко ощутили!» — с улыбкой на лице рассказывает Анастасия.

А вот еще один случай гостеприимства: «В Иране нет интернета и забронировать заранее отель невозможно. У нас оставалось несколько дней в Ширазе и, чтобы переночевать в гостинице, нам приходилось самостоятельно искать номера. На две ночи мы нашли ночлег, а последние сутки остановиться нам было негде. И тогда один из администраторов отеля приютил нас у себя в коморке, где стояла двухъярусная кровать. Сам лег спать на пол, а нас разместил на кровати. С утра еще и накормил, а мы счастливые и довольные уехали дальше».

«Мы писали смс родным, что все хорошо. А по телевизору сообщали точное время, когда нас смоет в океан»

Грамотно и продуманно планировать свою поездку — это очень важное и ответственное дело, иначе рискуешь остаться без денег на улице в чужой стране. Но с такими курьезными ситуациями «трипы» приобретают особый оттенок и своеобразное послевкусие. Об том, кстати говоря, Анастасия и Сергей рассказывают с улыбкой на лице и самыми теплыми воспоминаниями: «Однажды мы спали и на улице в Мексике. Мы ехали на терминал и думали, вот сядем сейчас на кресла, попьем кофе, поговорим. А оказалось, что мексиканские терминалы не работают с 23 до 6 утра. Хорошо, что было тепло! Мы разложили рюкзаки и спали на вещах прямо на улице!»

Тут же Анастасия вспоминает еще один интересный случай: «Когда мы отдыхали в Лондоне, мы нашли ту самую знаменитую улицу Пикадилли. Шли довольные, пели одноименную песню Лаймы Вайкуле, фотографировались, любовались красотой. А потом неожиданно для самих себя обнаружили, что опаздываем на последний автобус до Ливерпуля. Билеты не были куплены, денег на ночевку в Лондоне — тоже не было. И мы остались ночевать на вокзале в ожидании первого уходящего в Ливерпуль автобуса. А там уже отправились гулять дальше! А в Египте тоже был случай, правда, уже посерьезней, чем просто ночевка под открытым небом. Там тогда было время революций. Мы поехали на экскурсию и совершенно неожиданно наш гид начал кричать, чтобы мы ложились под сиденья и прятались на полу, потому что на улицу выехали танки».

А вот как они вспоминают свое восхождение на действующий вулкан Этна: «Когда мы были на Сицилии, решили покорить еще одно место — вершину Этна. Была хорошая погода, на нас надели снаряжение, экипировку, сапоги, куртки и дали палки для ходьбы. Когда мы поднялись до первой высоты, погода испортилась. Нас довезли до второго пункта и предложили: либо спускаться со всеми на автобусе, либо продолжить восхождение с гидом. Отчаянных добровольцев идти дальше было всего 9 человек, включая нас.

Первые шаги прошли неплохо, но потом стало понятно, что ветер настолько сильный, что даже дышать очень сложно: очки запотевали, дыхание спирало. Но, оглядываясь назад, мы понимали, что идти обратно уже нельзя, только вперед! Помог гид, показав, как правильно дышать и идти дальше. Шли долго и тяжело, но умудрялись и фотографироваться, и смеяться, и разговаривать друг с другом. Когда мы подошли к кратеру и нам показали самые красивые места, мы были приятно удивлены теми видами, что перед нами открылись! А еще ощущалась потрясающая теплота с кратера, которая нас, замерзших и уставших, отогрела. Мы были страшно довольны, но повторить такое восхождение, скорее всего, не осмелились бы».

И даже это еще не самое страшно удивительное, что приключалось с ребятами за время их путешествий. Несколько раз они были на грани жизни и смерти, когда вся жизнь проносилась перед глазами и оставалось только верить в удачу. С явным трепетом в голосе Сергей рассказывает историю из Мексики: «Мы купались в Атлантическом океане, прыгали в волнах, веселились и отдыхали. И незаметно обратное течение начало уносить нас в океан. Мы стали кричать и просить помощи, дна под ногами на тот момент уже не ощущалось. Местный житель быстро забежал в воду и вытащил сначала Настю, а я уже еще с одной девушкой смог сам еле-еле дотянуться до буйков. После этого мы час сидели на берегу и не понимали, что происходит».

Тут же Сергей рассказывает еще более шокирующую историю из Шри-Ланки: «Мы отдыхали на Шри-Ланке как раз после того, как там произошло крупное землетрясение с числом погибших около 250 000 человек. На Шри-Ланке мы отмечали мой юбилей и в один из дней решили поехать на экскурсию.

Не взяли при этом ничего, кроме телефонов и денег. А в это время как раз началось землетрясение в Малайзии. Мы сидели в кафе, смотрели телевизор и увидели экстренное сообщение: надвигается цунами на Шри-Ланку, вода в океане начала уходить от берега и поднимается огромная волна. Местные жители были в панике, поскольку понимали, к чему это приведет: на 50 км вглубь страны в прошлый раз все было затоплено. Мы сидели некоторое время в полном бездействии, но в итоге правительство дало команду спасать туристов и вывозить в горы в центр страны. Нас посадили в автобус, повезли, но в итоге цунами не было».

Каково это — понимать, что через считанные минуты тебя может смыть в море? Анастасия откровенно делится воспоминаниями: «Тогда объявили точное время, когда вода будет отступать. А нам ничего не оставалось, кроме как просто сидеть и ждать. Мы только писали смс домой, что у нас все хорошо. Но так ли это было на самом деле? Через каких-то 20 или 30 минут нас могло просто смыть в океан! В тот момент не было ощущения страха, а скорее чувство беспомощности, когда никак невозможно повлиять на ситуацию. Особенно тяжело было наблюдать за парой супругов, у которых пятеро детей осталось дома. Они звонили своим детям, спрашивали, как дела, передавали приветы. В тот момент действительно бежали мурашки по всему телу и мы, взявшись за руки, просто молчали и ждали. Когда сказали, что угроза миновала, ощущения были непередаваемые!

А на следующий день вся Шри-Ланка отмечала Новый год и мы со всеми веселились и отдыхали. Этот случай, безусловно, стал ярким пятном в наших путешествиях».

«Путешествия как наркотик! Если месяц мы сидим и никуда не летим, то уже хочется скорее в аэропорт, куда-то поехать хоть на день-два!»

Удивительно, но, несмотря на все эти казусы, ребята не собираются останавливаться. Как они сами признаются, путешествия — это неотъемлемая часть их жизни. Это яркие эмоции, это допинг, это те чувства, которых так не хватает в повседневной жизни: «Путешествия как наркотик! Если месяц мы сидим и никуда не летим, то уже хочется скорее в аэропорт, куда-то поехать хоть на день-два. Очень приятно окунаться в атмосферу новой страны, нового города, наблюдать за тем, как живут другие люди.

Мне больше всего нравится смотреть за утренним городом часов в 6 утра: кто-то пьет кофе, кто-то едет на велосипеде, кто-то метет улицу, кто-то возвращается домой», — с явным восхищением рассказывает Сергей.

Чаще всего ребята отправляются покорять новые страны вдвоем, но иногда компанию им составляют друзья из разных стран. Не все окружение Анастасии и Сергея Фуряевых поддерживает ребят в их отчаянном стремлении объездить все страны мира. Но семейная пара путешественников старается об этом не думать:

«Родители сначала хотели узнать, почему мы так много разъезжаем, а сейчас больше интересуются местом нашей следующей поездки.И, конечно же, просят сообщать им о нашем местонахождении и перелетах, чтобы они не волновались», — откровенничает Анастасия. Сергей утверждает, что одни друзья искренне радуются за них, другие же либо просто не понимают, либо завидуют.

Но ничего не останавливает эту семейную пару туристов! Сергей с радостью в голосе рассказывает: «Через два дня мы улетаем из Барселоны в Доминикану, по возможности съездим еще и на Гаити. В марте у нас запланирован Вьетнам, в августе хотим покататься с друзьями на серфах в Греции и пожить в палатках на острове». Анастасия добавляет, что еще они хотят на недельку заехать в Португалию. В глобальных планах у ребят поездка в Антарктиду и к пиратам в Сомали. А мы будет ждать новых покорений вершин от этой искренней, доброй, яркой, позитивной и удивительно живой пары путешественников — Сергея и Анастасии Фуряевых