Видеохит: Две собаки не дают хозяину выбросить новогоднюю елку 2 17.01.2018, 16:29

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Питомцы требуют продолжения праздника.

Пользователь «Фейсбука» Дэвид Грэхем и его жена выложили в сети видео об уборке своей квартиры перед приездом гостей. Девушка попросила Дэвида выкинуть елку, но их собаки явно были против.

Через некоторое время жена выглянула в окно и увидела, как ее муж сражается с двумя собаками, которые всеми силами борются за елку. В итоге мужчина все-таки победил и перебросил дерево через ограду. Но собаки еще долго смотрели за забор печальными глазами.