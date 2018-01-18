В Витебской области за услуги ЖКХ будут платить больше 100% от стоимости 9 18.01.2018, 8:20

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Фото с сайта kp.by

Облисполком увеличил фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

При этом некоторые субсидируемые государством тарифы превысили прошлогодние, обеспечивающие полное возмещение затрат, сообщает tut.by.

В 2018 году субсидируемые государством тарифы на ЖКУ в регионе такие: водоснабжение — 0,8053 рубля за кубометр; канализация — 0,6191 рубля за кубометр; техническое обслуживание лифта — 1,40 рубля с каждого жильца; капитальный ремонт — 0,0953 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения; техническое обслуживание — 0,1187 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.

Новые субсидируемые тарифы на обслуживание лифта и техническое обслуживание превысили соответствующие тарифы полного возмещения экономически обоснованных затрат, установленные в марте 2017 года: за лифт тогда нужно было платить 1,33 рубля, а за техническое обслуживание — 0,1155 рубля.

При полном возмещении экономически обоснованных затрат на ЖКУ в этом году также придется платить больше: за водоснабжение — 0,9098 рубля за кубометр; за канализацию — 0,6912 рубля за кубометр; за лифт — 1,50 рубля с каждого жильца; за техническое обслуживание дома — 0,1274 рубля за квадратный метр общей площади жилого помещения.

Предыдущую индексацию субсидируемых фиксированных тарифов на жилищно-коммунальные услуги облисполком провел в конце августа 2017 года.