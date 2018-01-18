Министр Жарко построил коттедж в закрытом поселке 55 18.01.2018, 16:21

20,569

Чтобы накопить такие деньги, белорусу пришлось бы ничего не есть, не пить на протяжении 161 года.

В эти дни вице-премьер Василий Жарко может приглашать на новоселье. Как стало известно «Нашей Ниве», он наконец достроил себе дом в коттеджном поселке за Национальной библиотекой.

У бывшего министра здравоохранения появилось очередное элитное жилье. Его жене уже принадлежат апартаменты в Дроздах площадью более 120 кв. м.

Василий Жарко

Район Минска, где находится новый дом вице-премьера, пока не имеет названия. В базах агентств недвижимости его называют «коттеджным поселком на Жасминовой».

«Проект премиум-класса, который органично сочетает в себе преимущества экологического района и современной городской инфраструктуры.

Расположение в престижном живописном районе Минска, использованные при строительстве современные технологии и качественные материалы, отличный естественный ландшафт — все это делает коттеджный поселок на Жасминовой не только статусной недвижимостью, но и идеальным местом для спокойной семейного жизни.

Комплекс, где построился Жарко, — с коричневыми кровлями.

4 комфортабельных коттеджей проектируются в едином стиле и образуют сплошной архитектурный ансамбль, который сочетается с природным ландшафтом местности. Дома выполнены в современном минималистском стиле, подкрепленном цветовыми фасадными решениями в сдержанной охристой и темно-коричневой гамме.

На участках коттеджного поселка запланировано размещение беседок для отдыха, в общественных зонах запроектировано декоративное озеленение из можжевельника, самшита, хвои и пихты, пешеходные зоны выполнены из клинкерной плитки с гранитными вставками.

Просторные помещения с высокими потолками и панорамными окнами обеспечат прекрасный вид на водный канал и лесной массив, свободная планировка коттеджа позволит реализовать все ваши пожелания и обустроить дом таким, каким его видите вы и ваша семья.

В коттеджном поселке на жасминовый проведены центральные сети газо- и водоснабжения, огороженная территория находится под круглосуточным видеонаблюдением», — говорится на сайте строительной компаний «Тапас».

В реальности все 14 домов, входящих в состав комплекса, отнесли к специально проложенной улице имени композитора Евгения Глебова.

Спутниковое фото на «Яндексе».

Обыкновенный человек попасть на улицу Глебова не сможет — нежелательных гостей ждет контрольно-пропускной пункт. Таких «закрытых» улиц на всю Беларуси буквально две или три. Даже по Дроздам, где живет большинство представителей высшей номенклатуры, могут гулять все желающие.

Компания «Тапас», которая строила коттеджный поселок, известна прежде всего благодаря бизнесмену Павлу Белому, одному из топ-менеджеров. Он — нападающий хоккейной сборной Александра Лукашенко.

Необычно, что сам Белый придержал для себя несколько элитных коттеджей на Глебова. Он — непосредственный сосед Василия Жарко.

А вице-премьер получил землю под свой дом решением Мингорисполкома №2626/1 от 11 ноября 2010 года. Неясно, строил ли он коттедж своими силами или с помощью компании «Тапас».

Площадь дома Жарко — более 500 квадратных метров.

Дом Жарко — справа.

Сколько могло бы стоить жилье вице-премьера по социальным вопросам?

Остальные 13 домов «Тапас» продавал по коммерческим ценам.

Например, одна из соседок топ-чиновника несколько месяцев назад приобрела у застройщика коттедж (почти такой же, как в Жарко) за $700 тысяч.

Чтобы накопить такие деньги, белорусу со средней зарплатой пришлось бы ничего не есть, не пить на протяжении… 161 года.