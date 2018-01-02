Треть работающих граждан Южной Кореи имеют сбережения в криптовалюте 2.01.2018, 23:05

В среднем каждый третий кореец инвестировал в цифровые активы $5300.

Рекрутинговый портал Saramin провел опрос среди работающих граждан Южной Кореи и выяснил, что почти треть является владельцами криптовалют или связанных с ними инструментов. Причем, в среднем каждый третий кореец инвестировал в цифровые активы $5300, пишет hightech.fm со ссылкой на Bitcoin.com.

Saramin опросил 941 наемных работников в Южной Корее, и 31,3% из них заявили, что инвестировали в криптовалюты со средним объемом инвестиций в 5,66 млн. вон ($5,3 тыс.).

Среди них 44,1% инвестировали менее одного миллиона вон, 18,3% — от 1-2 млн вон, 9,8% — 2-4 млн вон, 7,8% — 4-6 млн вон и 12,9% — более 10 млн вон. Около 54,2% опрошенных считают, что криптовалюты — это «самый быстрый способ заработать деньги», а 47,8% сказали, что криптовалюты обладают низким барьером для инвестирования. 80,3% опрошенных заявили, что их инвестиции в криптовалюты были прибыльными, 6,4% сказали, что они потеряли деньги, а 13,2% признали, что вышли в ноль. При этом, из тех, кто оказался в плюсе, 21,1% заявил, что доходность составила 10%, а 19,4% — что заработали более 100%.

Южная Корея — стала новой криптовалютной «меккой» после введения запрета на ICO и торговлю биткойнами в Китае. Причем, если Китай специализируется на майнинге, то Южная Корея всегда была родиной криптовалютных бирж, на которых проходит до 20% общемировой торговли.

По другим оценкам, в Южной Корее владеют криптовалютами более 2 млн человек. Увлечение биткойном превратилось во всеобщее помешательство: студенты проверяют курс на смартфонах между лекциями, пожилые делают ставки в метро или дома. При этом, они настолько верят в бесконечный рост биткойна, что готовы платить премию в размере 15-25% к текущему курсу криптовалюты. Местные трейдеры называют ее «кимчи-премией» в честь популярного местного блюда из квашенной капусты.