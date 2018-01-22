В Гомеле почтили память Михаила Жизневского 5 22.01.2018, 16:54

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В акции памяти принимали участие активисты из Минска, Бреста, Бобруйска, Марьиной Горки, Гомеля, Светлогорска.

Движение солидарности "Разам" устроило традиционную ежегодную поездку активистов в Гомель, на могилу белоруса и героя Украины Михаила Жизневского.

В этот день, 22 января 2014 года, в охваченном противостоянием простых украинцев и силовиков Януковича Киеве оборвалась жизнь гомельчанина Михаила Жизневский, который вместе с украинским народом восстал против лжи, коррупции и несвободы, пишет novychas.by.

В мероприятии памяти Михаила Жизневского принимали участие активисты из Минска, Бреста, Бобруйска, Марьиной Горки, Гомеля, Светлогорска. Легендарная активистка Нина Богинская традиционно подняла первый бело-красно-белый флаг.

Возле памятника белорусскому борцу и герою Украины выступили Вячеслав Сивчик, который лично знал Михаила Жизневский с 2011 года, Валентина Логвин (от Украинского мирового координационного совета), активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шерендо, активист Владимир Кацора, Таисия Кабанчук из БХД, поэт Славомир Адамович.

Бард Дмитрий Захаревич исполнил свои песни. Украинец по происхождению Александр Могильченко из Бобруйска зачитал на украинском языке стихотворение, посвященное Михаилу Жизневскому.

В своей речи Вячеслав Сивчик отметил, что благодаря тому, что в Беларуси есть люди, такие как Михаил Жизневский, которые готовы бороться за свободу и жертвовать ради высоких идеалов своей жизнью, мы можем с оптимизмом смотреть в будущее.