Александр Соснов: 50-летних белорусов записывают в «тунеядцы» 22 28.01.2018, 9:57

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Александр Соснов

Фото: «Радыё Свабода»

У Лукашенко левая рука не знает, что делает права.

Аналитики рынка труда в Беларуси отмечают, что работодатели забывают про повышение пенсионного возраста. Мужчина в 50 лет для многих уже практически пенсионер, а ведь ему еще 13 лет работать.

Выходит, что власти повысили пенсионный возраст, а про адаптацию рынка труда подумать не удосужились.

Сложившуюся ситуацию сайт Сharter97.org попросил прокомментировать бывшего министра труда Беларуси Александра Соснова:

- У нас левая рука не знает, что делает правая. Поэтому неквалифицированные «специалисты» в правительстве, разрабатывая какие-либо документы, учитывают только то, что видят на поверхности. А глубинные социальные отношения, процессы и моменты не способны уловить. В итоге все получается, как в басне «Мартышка и очки».

Проблема в профессионализме тех, кто разрабатывал разные документы, касающиеся повышения пенсионного возраста. Эти люди получили должности, а в порученном им деле ничего не смыслят.

- Можно ли говорить о том, что 50-летние белорусы попадают в группу с повышенными социальными рисками?

- Можно сказать, что довольно многочисленный процент трудоспособного населения страны искусственно загоняют в «тунеядцы».

Во-первых, чисто демографических таких людей становится все больше – ведь рождаемость падает, нация стареет.

Во-вторых, сомнительно, чтобы молодые, перспективные люди мечтали о том, чтобы всю жизнь «тянуть бегемота» из дроздовского болота. Им не хочется вечно «поднимать целину». Те кто моложе и талантливее, уже работают или собираются работать на благо соседних экономик.

А вот люди предпенсионного и пенсионного возраста еще недавно были электоратом Лукашенко и двигателем его «экономики». Но и их он умудрился потерять. Вспомните, как совсем недавно 50-летние выходили на митинги – сказать «спасибо» товарищу Лукашенко за свои жизненные перспективы. Думаю, это не последнее «спасибо» некомпетентной власти и ее, так сказать, «реформам».

- Вы говорите о том, что молодежь вынуждена мигрировать из страны. А какие перспективы у людей в зрелом возрасте?

- Можно сказать, что выбора у людей в возрасте за 50 нет. Как говорилось в одном известном «китайском» анекдоте: «Придут белые — грабят, придут красные — грабят»… И так далее. Сегодня декретом о «тунеядцах» разуют и разденут, завтра – какой-нибудь еще декрет или указ подготовят.

Уезжать работать за границу людям не первой молодости – не вариант. Поэтому надо включать голову и думать: что делать, чтобы и в своей стране можно было прожить достойно.

- На днях Лукашенко подписал новый декрет №1 о «тунеядцах». С 2019 года им придется оплачивать услуги, которые субсидируются из бюджета, в стопроцентном размере. Выходит, что это ждет многих из тех, кому за 50 и их семьи?

- Знаете, этот вопрос нужно задать властям. Они ведь придумали подобную ахинею! А людям, которые попали в эту ловушку, придется выкручиваться. Или, как я уже говорил – включать голову.

К сожалению, 24 года назад белорусский народ избрал именно такой путь, который очень весомо отличается от европейского. Жаловаться не на что. Надо ошибку исправлять.

- В Беларуси заметно выросло число людей, получающих минимальную трудовую пенсию. Получается, что их число будет расти, если 50-летних в основном не трудоустраивают. Можно ли выжить на эти $112?

- Эти смешные цифры я даже не хочу комментировать.

Власти думают так: «Никто не вышел на Площадь и не сжег себя из-за этого. Значит выживают как-то».

Поэтому, опять же – включаем голову и думаем, как исправить ошибку.