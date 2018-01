20 фактов о жизни основателя Ikea 3 28.01.2018, 17:29

Cеть магазинов Ингвара Кампрада произвела революцию в сфере мебели.

В Швеции в 91-летнем возрасте умер основатель сети мебельных магазинов IKEA Ингвар Кампрад. Hyser вспоминает интересные факты о жизни и карьере талантливейшего бизнесмена.

Ингвар Кампрад основал мебельный бренд IKEA и руководил им более 70 лет. Его личный капитал составляет $48,1 млрд, и он по праву занимает одно из первых мест в списке самых богатых людей в мире, которые самостоятельно добились успеха.

Когда Ингвар был еще ребенком, его уже интересовали всякие поделки. Он мастерил безделушки, а потом продавал их соседям. Это и дало начало его будущему бизнесу в мебельной промышленности. Так возникла IKEA — шведская компания, основной заявленной целью которой является производство и продажа функциональных и удобных товаров для дома по низким ценам.

Мы подготовили для вас самые интересные факты из жизни гениального бизнесмена, которые помогут разобраться, что именно способствовало его успеху: трудолюбие, или удача?

1. Ингвар Кампрад родился на юге Швеции в 1926 году. С раннего возраста его увлекала торговля. Первые заработки Кампрад осуществил, еще не достигнув пятилетнего возраста. Для получения прибыли он продавал самые разные вещи, начиная от спичек и рыбы и заканчивая рождественскими украшениями. По всей видимости, это перешло по наследству, ведь у его деда и бабушки была своя фирма.

2. Когда Ингвар подрос, он стал участником нацистского молодежного движения. На это повлияла его немецкая бабушка, которая была «большой поклонницей Гитлера». Уже позже он будет называть этот поступок огромной ошибкой своей жизни и даже извинится перед своими сотрудниками.

3. В те годы пользовались большим спросом такие товары как авторучки. Кампрад взял кредит на 500 крон и купил в парижской компании 500 ручек, которые реализовал за очень короткий период.

Позже фирма-поставщик выдвинула условие — официально оформить бумаги на фирму. В Инвару помог отец, который дал ему денежное вознаграждения за хорошие оценки. Этот капитал и стал началом бренда IKEA, который был основан в 1943 году. Продажи начинались с небольших предметов для дома. Первый мебельный магазин ИКЕА был открыт в 1953 году.

4. Аббревиатура IKEA состоит из начальных букв имени и фамилии Ингварда Кампрада, названия семейной фермы Эльмтарюд и названия деревни Агуннарюд, где прошло детство Кампрада.

«Guimars Fabriker из Альвесты, который был моим главным конкурентом, уже давно продавал мебель в Kagnuit. Я прочитал их рекламу в сельскохозяйственной газете, которую выписывал отец, и решил тоже попробовать себя в этом деле. Таким образом, торговля мебелью, которой я занялся по чистой случайности и исключительно ради того, чтобы утереть нос своим конкурентам, определила мою дальнейшую судьбу».

5. Кстати, желто-синими торговые центры компании были не всегда. С самого начала фирменный окрас IКЕА был красно-белым. А теперь вся сеть бренда ІКЕА приобрела желто-синие тона — национальные цвета Швеции.

6. В самом начале работы фирма испытывала серьезные трудности, связанные с большим количеством конкурентов на рынке продажи мебели. Бизнес мог потерпеть быль на пути провала. Но предприниматель нашел выход из положения. В 1953 году он открыл павильон, где люди смогли увидеть большое количество образцов продукции, испытать их удобство и качество.

7. В 1956 году Кампрад ввел новый метод упаковки товаров, который предусматривал сборку мебели самими покупателями. Это дало возможность сократить расходы и до сих пор является своеобразной «фишкой» IKEA.

8. Малкольма Гладуэлла известный как автор бестселлеров, говорит, что Кампрад – это тот редкий тип человека, который обладает сочетанием добросовестности, открытости и критического мышления. Такой характер помог ему бесстрашно двигаться вперед на пути к своей цели.

9. В 1973 году Кампрад перевез штаб-квартиру IKEA из Швеции в Данию из-за неблагоприятных налогов на растущий бизнес в Швеции. На данный момент компания IKEA находится в Нидерландах.

10. По статистике, наибольшего успеха добиваются фирмы, что в первую стремятся улучшить жизнь людей, а не извлечь собственную выгоду. IKEA – не исключение. Ингвар руководствовался основным слоганом компаниии «Лучшая жизнь для многих», он хотел, чтобы люди по всему миру могли покупать красивую мебель и предметы интерьера. Такая цель с годами переросла в миссию.

Как писали британские журналы «если бы не IKEA, для большинства людей современный дизайн в доме был бы недоступен». А самого Кампрада в Швеции называли человеком, что сделал для общества больше, чем многие политики.

11. IKEA произвела революцию в сфере мебели: она создала простой и элегантный дизайн, доступный широким массам. IKAE – сложная корпоративная структура, которая развивается и занимается благотворительностью. Группа компаний Ингварда в Нидерландах есть собственностью благотворительного фонда Stichting INGKA Foundation.

12. Комрад воспитал одну приемную дочку и трое биологических сыновей. Его сыновья, Петр, Иона и Матиас, занимаются развитием компании разработкой долгосрочной стратегией. В 2013 году, после ухода Ингвара Камрада, руководство компанией IKEA Holding SA, которая управляет группой Inter IKEA и работает с франшизами в мире, перешло к младшему сыну Матиасу.

13. За последние годы было много споров предположений по поводу размера состояния, которое принадлежит Камраду и его семье. Юристы бизнесмена заявили, что поскольку средства Stichting INGKA Foundation могут быть использованы только одним из двух способов: реинвестированы в IKEA и ее франшизы или для благотворительных целей, они не считаются собственным капиталом Камрада. На данном этапе состояние бизнесмена оценили в $48,1 млрд.

14. Ингвар — противник IPO. «Я решил, что фондовый рынок — не вариант для IKEA,» – говорит Кампрад насчет идеи сделать компанию публичной. «Я знал, что только долгосрочная перспектива может обеспечить наши планы роста, и я не хочу, чтобы IKEA стала зависимой от финансовых институтов», – добавил бизнесмен.

15. В 1976 году Кампрад детализировал концепцию и идеологию IKAE в книге «Завещание дилера мебели» (A Testament of a Furniture Dealer). В конце 1990-х годов совместно со шведским журналистом подготавливалась к публикации вторая книга «Во главе с дизайном: История IKEA» (Leading by Design: The IKEA Story).

16. Люди, близко знакомые с Ингваром Кампрадом, восхищаются его блестящим умом и смекалкой. Стратегию Кампрада изучали и изучают предприниматели со всего мира. Хотя, Кампрад постоянно с улыбкой подчеркивает, что он — недоучка. И это правда, ведь он никогда не учился в университете. Об его умении экономить ходят легенды. Кампрад летает в эконом-классе, останавливаться в дешевых отелях, и ездить на старой Volvo в течение двух десятилетий.

17. На данном этапе компания IKEA состоит из 370 магазинов в разных уголках мира. Над созданием необходимых материалов для IKEA работают около 1000 поставщиков в более чем 50 странах.

18. В каждом магазине IKEA есть бистро, где готовят обилие разных блюд, национальные и шведские. В прошлом году IKEA Food Services заработали около $1,8 млрд.

19. После 40 лет проеденных в Швейцарии, где Кампрад сделал IKEA глобальной компанией и известным брендом, в 2013 году он вернулся в Швецию, в свой родной город. Он объяснил, что стремление быть ближе к семье и друзьям особо остро проявилось после смерти жены в 2011.

20. В марте 2015 года Ингвар встретил свой 89 день рождения и сообщил, что передает управление IKEA и ее дочерними компаниями своим сыновьям, главным председателем является младший Матис. Кампрад до сих пор работает старшим советником IKEA и берет участие в принятии самых важных решений в компании.

«О, у меня еще много работы, так что нет времени умирать», – с улыбкой говорит он.