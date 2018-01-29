Активистка из Витебска: Пусть Лукашенко посмотрит на настоящую Беларусь 6 29.01.2018, 7:49

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Елена Янушковская

Фото: vk.com

Активистка БХД пригласила правителя из Дроздов на экскурсию по Витебскому району.

Активистка Белорусской христианской демократии Елена Янушковская выступила с видеообращением к Лукашенко, в котором призвала его приехать в Зароновской сельсовет, сообщает bchd.info.

«Я вам покажу настоящую Беларусь, там, где люди живут, а не ту Беларусь, что вы показываете по телевизору. Не ту Беларусь, где перед вашим приездом моют крыши и красят траву. Я покажу вам, как люди выживают. Как люди годами пьют ржавую воду. Как в прекраснейшее озеро текут фекалии из многоквартирных домов. Я вам покажу, как люди живут без горячей воды. Как у людей плесенью покрыты все жилые помещения. Вот так живут люди. Люди, которые не имеют работы. И никакие хозяйства их не спасут», - отметила она.

«Приезжайте! Я лично покажу. Провезут вас по Зароновскому сельсовету и покажу, что натворили ваши слуги за 23 года, как разрушили цветущий край» - заявила активистка БХД.