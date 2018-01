Белорусы требуют от еврокомиссара Хана поднять вопрос о разблокировке «Хартии-97»

Комиссар по европейской политике соседства прибывает завтра в Минск.

Комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан 30 января прибывает Беларусь.

«Комиссар Хан встретится с Лукашенко, премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и министром иностранных дел Владимиром Макеем», - говорится в сообщении представительства ЕС в Беларуси, передает interfax.by.

По информации организации, Хан также встретится с представителями оппозиции.

Накануне визита еврокомиссара в Минск белорусы пишут в «Твиттер» Йоханнеса Хана с требованием поднять перед белорусскими властями вопрос о разблокировании «Хартии-97».

"Stability" and "Security" in #Belarus: hundreds of thousands of readers could not get their daily news because their favorite outlet #charter97 was suddenly banned without warning on a whim of the dictator https://t.co/rClcyq9kI9…/!5480121/ — Olya Tyzshkevich (@OTyzshkevich) 26 января 2018 г.

#Belarus Ministry of Information: website #charter97 was banned for "extremism", "threat to national security" and "an indication of the date and venue of the mass public event" without the "permission" https://t.co/rvq4FL1sE5 — Olya Tyzshkevich (@OTyzshkevich) 26 января 2018 г.