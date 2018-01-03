Сегодня знаменитому белорусскому музыканту Данчику - 60 лет

Сегодня знаменитому белорусскому музыканту Данчику - 60 лет12
- 3.01.2018, 18:08
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Узнаваемый голос и личное обаяние быстро сделали его популярным в нашей стране.
Сегодня исполняется 60 лет Богдану Андрусишину (Данчику) — белорусскому исполнителю, журналисту, общественному деятелю. Он родился в США, в семье эмигрантов — украинца и белорусски. Его мать Юлия — внучка Эмилии Шабуни, родной сестры Антона и Ивана Луцкевичей, пишет nn.by.
В конце 1970-х Данчик попал на концерт «Песняров», которые тогда гастролировали по США. Под впечатлением через год он записал свой первый альбом «Беларусачка».
Узнаваемый голос и личное обаяние быстро сделали его популярным. Посещая Беларусь в 90-е годы, Данчик собирал полные залы. Запомнились и его совместные записи с «песняром» Леонидом Борткевичем.
В настоящее время Богдан Андрусишин живет в Праге, работает заместителем директора Белорусской службы радио «Свобода».
А мы предлагаем вашему вниманию Топ-5 лучших песен в исполнении Данчика.
Аксамітны летні вечар
Музыка Віталя Навіцкага, словы Сержука Сокалава-Воюша.
Пагоня
Музыка міколы Равенскага, словы Максіма Багдановіча.
Калыханка
Словы Артура Вольскага.
Беларусачка
Музыка Юрыя Семянякі, словы Алеся Ставера.
Зорачкі
Музыка і словы Сяргея Новіка-Пеюна.