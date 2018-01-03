Сегодня знаменитому белорусскому музыканту Данчику - 60 лет 12 3.01.2018, 18:08

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Узнаваемый голос и личное обаяние быстро сделали его популярным в нашей стране.

Сегодня исполняется 60 лет Богдану Андрусишину (Данчику) — белорусскому исполнителю, журналисту, общественному деятелю. Он родился в США, в семье эмигрантов — украинца и белорусски. Его мать Юлия — внучка Эмилии Шабуни, родной сестры Антона и Ивана Луцкевичей, пишет nn.by.

В конце 1970-х Данчик попал на концерт «Песняров», которые тогда гастролировали по США. Под впечатлением через год он записал свой первый альбом «Беларусачка».

Узнаваемый голос и личное обаяние быстро сделали его популярным. Посещая Беларусь в 90-е годы, Данчик собирал полные залы. Запомнились и его совместные записи с «песняром» Леонидом Борткевичем.

В настоящее время Богдан Андрусишин живет в Праге, работает заместителем директора Белорусской службы радио «Свобода».

А мы предлагаем вашему вниманию Топ-5 лучших песен в исполнении Данчика.

Аксамітны летні вечар

Музыка Віталя Навіцкага, словы Сержука Сокалава-Воюша.

Пагоня

Музыка міколы Равенскага, словы Максіма Багдановіча.

Калыханка

Словы Артура Вольскага.

Беларусачка

Музыка Юрыя Семянякі, словы Алеся Ставера.

Зорачкі

Музыка і словы Сяргея Новіка-Пеюна.