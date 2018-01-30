Активист: Руководство «АйПауэр» само подогрело экологические протесты 1 30.01.2018, 10:26

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Демьян Лепесевич провел независимое расследование по аккумуляторным заводам в Беларуси.

Во время круглого стола в редакции «Брестской газеты» активист Демьян Лепесевич рассказал о своем расследовании и роли властей в «подогреве» народных протестов:

— Если всю цепочку проследить, то все просто. Сначала начали стройку вести. Скрытно. Уже заинтриговали. Поставили шильдочку — удивили людей. Ведь строили в СЭЗ и другие заводы — никого это не удивляло, никто не возмущался. И сейчас возмущение не против стройки завода. Да стройте его! Но отнесите в другое место. Вот «Сария» возле Березы. Построили в поле. Да, воняет, но никто вопросов не задает и задавать не будет, потому что стоит в поле и никому не мешает. Все. И тут точно также: ну перенесите – и нет проблем.

Первая встреча 5 января. Пускай на тот момент была тысяча людей, жителей близлежащих деревень, кого этот вопрос интересовал и волновал. Мы задали конкретные вопросы — нам начали говорить какую-то ерунду, формализм, и пообещали, что ответы будут. И подогрели конкретно наш интерес. Если б сразу сказали: «Ребята, садимся в машину, поехали, на все вопросы ответим». Все были на машинах, готовы. Но никто ничего не сказал. <…>Мы ведь попросили дать просто информацию. Какую они информацию дали на самом деле? Собрали пресс-конференцию и рассказали, сколько квадратных километров занимает СЭЗ, что она может делать, что не может, сколько инвестиций туда будет вложено, как это будет красиво организовано.

Ради бога, это тоже надо сказать. Но мы-то задавали конкретные вопросы. Какие воздействия на нас, на среду будут, сколько выбросов конкретно, как это все будет? Они эту информацию так и не предоставили. И еще больше подогрели интерес.

Круглый стол, посвященный строительству аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» в СЭЗ «Брест», состоялся в редакции «БГ» 26 января. На встречу, которая изначально планировалась в формате дискуссионного клуба, были приглашены представители инициативной группы против строительства завода АКБ под Брестом, местные власти и представители завода. И если зампред Брестского райисполкома Николай Коршенков от приглашения отказался сразу, то о том, что никого из «АйПауэра» не будет, стало известно лишь в день мероприятия. Представители завода, сославшись на занятость, на встречу с активистами в редакцию «БГ» не пришли.

После пресс-конференции с 11 по 15 января была собрана основная масса из первых 5 тысяч подписей. Потому что люди на все это посмотрели… Сидит врач, сижу я, инженер, и сидит человек (гендиректор ПАК Виктор Лемешевский — прим. авт.), который говорит: «Что вы переживаете, свинец не тополиный пух, он где вылетел, там и упал». Ну, это ж просто манна небесная, чтобы еще больше людей заинтересовалось: что-то, наверное, скрывают. Он сам подогрел интерес. И когда задавали еще несколько вопросов, тоже не получили на них конкретного ответа.

А то, что было 15-го числа, ну это просто им «спасибо», наверное. Потому что после этого, за 10 дней 15 тысяч подписей собрали. Ну, разве это нормально: скажите, первый класс опасности отходов, где вы храните? И сидит человек при должности, и сидит директор, и объясняют, что аккумуляторы есть у каждого в машине. <…> Логика какая: все, что есть в машине, — это безопасно. И это смотрят тысячи людей. Они же тоже понимают, что это вообще абсурд. Я задал вопрос, они не знают. Ну, давайте вы утром покажете документы. Утром заходим — нет. Вы это будете использовать против нас, мы не будет вам ничего показывать. Подписывайте договор о неразглашении вообще никакой информации. Лично мое мнение: значит, ребятам есть что скрывать. Поэтому они сегодня сюда не пришли, хотя их и приглашали.

Участники круглого стола обсуждают проблемные вопросы по аккумуляторному заводу «АйПауэр». Никто из представителей завода на встречу не пришел

Следующий этап: начали все искать, какая вообще информация есть про завод в Пинске. Нашли на «Онлайнере» репортаж, был журналист там в 2013 году. Так вот, только что открывшийся завод, с европейскими технологиями — на него же страшно смотреть. Возят какие-то бочки, все обсыпанное, в грязи, воздуховоды, которые, кстати, есть, системы аспирации, какие-то страшные, какой-то кирпич там торчит. Что это вообще такое? Нам показывают робота, а «Онлайнер» в 2013 году показывает такой вот только открывшийся завод. И при этом не пускают туда. Разве это нормально?

Анализируем, какая еще есть информация. Уже полгода прокуратура занимается Зеленым Бором: вывозом и неправильным складированием отходов. (ИП из Березы складировал в Ивацевичском районе 7 тысяч тонн свинцовой золы, хотя по документам она отправлялась на переработку в Россию — прим. авт.). На пресс-конференции задали вопрос: что это такое? Лемешевский четко сказал: это какой-то там бизнесмен. Но вы же серьезные люди, как вы доверили какому-то бизнесмену вывозить непонятно куда отходы и не контролируете, получается? Вы ж кричите, что вы настолько ответственны, а тут и прокуратура занимается, и экология занимается — все занимаются. И уже такой общественный резонанс идет по вам! Ну, вы, ответственный бизнесмен, скажите, ребята, подождите, давайте этого посадим, я все это вывезу, возьму какие-то риски на себя. Дайте я хоть людям покажу, что я хоть что-то уже делаю. Нет. Никаким образом. Вообще.

Они сами подогрели интерес. Они сами ответили на вопросы так, что всем стало интересно: а как на самом деле? Все начали эти вопросы изучать.

Что касается того, кто там что финансирует или управляет, то это просто в интернете идет обсуждение, что вообще в этой ситуации может сделать. Один говорит: я могу сайт сделать. Другой говорит: а давайте наклейку. Третий: а давайте оформим эту наклейку. До двух ночи сидели, просто в интернете переписывались, и зародилась эта наклейка. И я в этом тоже лично участвовал, я не боюсь этого сказать. Это не просто: на тебе деньги — сделай наклейку. Она родилась сама собой. А потом просто кто-то предложил на работе напечатать, а другой говорит у меня чуть дешевле, а третий объявился: а у меня еще чуть дешевле, давайте я немного напечатаю, раздадим людям, посмотрим понравится или нет. Вот как это все рождается.